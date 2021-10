Le prix du gaz européen est de nouveau passé au-dessus des 100 euros le mégawattheure en dépit des engagements de la Russie de fournir plus de gaz à l'Europe pour contrer les prix élevés.

Le prix du mégawattheure de gaz a augmenté de 10% à 103 euros avant de retomber. En conséquence, le prix a dépassé la limite des 100 euros pour la première fois depuis vendredi dernier. Mercredi dernier, ce prix a culminé à plus de 160 euros.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie était prête à fournir plus de gaz à l'Europe et que le pays remplissait toutes ses obligations contractuelles concernant l'approvisionnement. Poutine a également déclaré que la Russie n'utilisait pas le gaz comme "arme" pour exercer une influence en Europe.

La Commission européenne a présenté une série de propositions pour aider les ménages et les entreprises dont la facture énergétique est élevée. Par exemple, les États membres pourraient autoriser des reports de paiement, réduire temporairement les taxes sur l'énergie ou apporter un soutien aux familles vulnérables ainsi qu'aux entreprises et secteurs concernés. La Commission appelle également les États membres à accélérer la transition vers les énergies vertes.

