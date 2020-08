Bulle sociale, cluster, (dé)confinement, tracing, dépistage, R0, GEES, ... : autant de termes qui sont apparus et qui ont été utilisés quotidiennement par les médias, les politiques ou encore la population pour parler des questions liées au coronavirus. Voici le dico de la pandémie.

Amende

...

Sanction pénale ou administrative qui consiste à payer une somme d'argent. Dans le cadre de la pandémie, les citoyens risquent des amendes jusqu'à 250€ en cas de non-respect des règles. Elles peuvent s'élever jusqu'à 750€ pour les établissements de l'horeca. Les experts de la Santé utilisent une ligne sur un graphique pour afficher le nombre de nouveaux cas de coronavirus. Si un grand nombre de personnes attrape le virus en peu de temps, la ligne peut remonter brusquement. Quand les pouvoirs publics prennent des mesures afin de réduire la propagation du virus, le nombre de cas est réparti sur une période plus longue et la "courbe" du graphique s'aplanit.Adjectif qui qualifie un malade ne présentant aucun des symptômes. Certaines personnes atteintes du coronavirus seraient porteuses de la maladie mais ne présenteraient pas les symptômes à savoir toux persistante, température élevée, perte du goût et de l'odorat, etc.> Les asymptomatiques ont une charge virale semblable à celle des autres porteurs du coronavirusConcept belge inventé par le CNS (Conseil national de sécurité) pour définir les personnes avec qui on peut avoir des contacts rapprochés. Au début du déconfinement, ce terme était synonyme de silo et s'élevait à 4 personnes. Ensuite, la bulle est passée à 10 puis à 15 pour être rabattue à 5.Il s'agit de l'abréviation de la Cellule d'évaluation, qui est un comité fédéral d'expert présidé par le SPF Santé publique. Le comité est composé de représentants de Sciensano, des SPF Intérieur et Mobilité ou des administrations régionales en charge de la santé. Les experts évaluent les mesures à prendre ou prises par le Conseil national de sécurité. Cet organe a également pour mission d'évaluer quotidiennement les destinations de vacances en leur attribuant un code couleur (vert, orange ou rouge).Voir les termes "code couleur" et "Passenger Locator Form".Ou hydroxychroloquine est un potentiel traitement contre le Covid-19. Alors qu'elle est aujourd'hui interdite en France, le Président américain, Donald Trump, ou encore le président brésilien, Jair Bolsonaro, tous les deux plutôt réfractaires face au confinement, s'en sont procurés. Il s'agit également du traitement défendu bec et ongle par le professeur marseillais Didier Raoult. > Etudes scientifiques: course au scoop, risque de dérapageOu foyer de contamination. Se rapporte à la zone géographique où on découvre pour une même maladie (en l'occurrence ici le coronavirus) plusieurs personnes contaminées. Code mis en place par les autorités sanitaires belges afin de donner des impératifs en fonction de la situation épidémiologique. Il est utilisé pour les destinations en Belgique et à l'étranger ainsi que pour la rentrée scolaire.Son utilisation parfois confuse a donné lieu à des polémiques, notamment lorsque des cantons suisses sont passés en deux jours du rouge au vert.Ensemble de mesures sanitaires visant à éviter ou limiter les conséquences d'une épidémie. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays afin d'endiguer la propagation du coronavirus.Virus pouvant provoquer des maladies graves ou bénignes chez les humains et les animaux. Le coronavirus qui touche actuellement la majorité du globe provoque la maladie Covid-19. Le premier cas recensé coronavirus en Belgique remonte au 25 février 2020 tandis que le premier décès a été annoncé le 14 mars 2020.Maladie causée par le coronavirus qui a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019. Elle affecte principalement les poumons.Pour ceux qui se posent la question, l'Académie française a tranché sur le genre du terme "covid-19", il est féminin. D'après l'Académie, il faut donc dire "la covid-19".Abréviation de Conseil national de Sécurité. Il s'agit d'un organe qui rassemble la Première Ministre, les Vice-Premiers Ministre, les Ministres de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Au départ, le CNS définit les grandes lignes politiques à suivre par les services de renseignement. Avec la pandémie, le CNS rassemble les mêmes acteurs que ceux cités ci-dessus ainsi que les Ministre-Présidents des Régions et Communautés. Les Présidents de partis qui ont soutenu le gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès ont été également pu y assister. Le GEES participe également à ces réunions.C'est l'organe qui prend les décisions concernant la gestion de la pandémie en Belgique. Ses conférences de presse, parfois tardives, sont toujours scrutées avec attention car elles déterminent notre mode de vie pour plusieurs semaines.Événements qui touchent réellement ou potentiellement un grand nombre de personnes en affectant la santé. Elle peut augmenter le taux de mortalité ou du surmortalité d'un pays. Étape durant laquelle le citoyen retrouve peu à peu ses libertés perdues lors du confinement. En Belgique, il a été décidé en plusieurs phases : 1a, 1b, 2, 3, ... Le déconfinement a débuté en Belgique le 4 mai, mais a connu un coup d'arrêt en juillet avec le rebond de l'épidémie.La stratégie de déconfinement est mise en place par le GEES, qui participe aux réunions du CNS.Stratégie mise en place afin de dépister la population. Plusieurs experts s'accordent sur le fait que la stratégie de déconfinement ne peut être efficace sans dépistage massif de la population. > Une campagne géante de tests Covid-19: analyse d'un raté supplémentaireSe tenir à l'écart des autres, dans le but de ralentir la transmission du coronavirus. En Belgique, la distanciation sociale à respecter est de 1,5 mètres. Quand elle ne peut être respectée, les citoyens doivent porter un masque. Il s'agit d'une des règles d'or. Apparition et propagation d'une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes, d'animaux (épizootie) ou de plantes (épiphytie).Mesures prises par un gouvernement pour restreindre la vie quotidienne pendant qu'il fait face à une crise. Cela peut impliquer la fermeture des écoles et des lieux de travail, la restriction de la circulation des personnes et même le déploiement des forces armées pour soutenir les services d'urgence réguliers.Spécialiste sur des thématiques spécifiques. Dans le cadre de la crise sanitaire, il s'agit d'épidémiologiste (spécialiste des épidémies), de professeurs d'Université spécialistes en Santé publique, de virologues, de chercheurs ou de médecins. En Belgique, parmi les plus médiatisés, il y a : Emmanuel André, Yves Coppieters, Marius Gilbert, Yves Van Laethem, Steven Van Gucht, Marc Van Ranst.Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (stratégie de déconfinement). Il a été présidé par la cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers, Erika Vlieghe, qui a claqué la porte du Conseil national de sécurité, après que le ministre-président Jan Jambon (N-VA) l'ait associé à une décision qu'elle n'avait pas soutenue. Elle y a laissé la place au virologue Marc Van Ranst. Les gestes barrière sont des recommandations qui permettent d'endiguer la propagation du coronavirus : se laver fréquemment les mains, respecter la distanciation sociale, porter un masque quand la distanciation sociale est impossible : éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, tousser ou éternuer dans le pli de son coude ou en se couvrant d'un mouchoir, rester chez soi si on ne se sent pas bien.Virus qui provoque régulièrement des maladies chez les humains et les animaux, lors d'épidémies saisonnières. Synonyme de la grippe. Adjectif qualifiant une personne dont le corps peut résister et repousser une maladie. Une fois qu'une maladie a été contractée par une personne et qu'elle en est guérie, la personne est immunisée et ne peut plus l'attraper pendant un certain temps.La question immunitaire liée au coronavirus est encore aujourd'hui trop incertaine. Comment la propagation d'une maladie ralentit après qu'une proportion suffisamment importante de la population y a été exposée et est donc immunisée.> Les experts de l'UCLouvain vous répondent: "Le vaccin, seul moyen pour une immunité collective"Une des premières activités autorisées par le CNS et Sophie Wilmès pour le déconfinement. Cela a valu de nombreux mêmes sur la toile dont le "Je peux pas, j'ai kayak". Mot anglais signifiant "confinement". Ministre fédéral belge de la Santé qui a perdu des plumes tout au long de la crise sanitaire. Dans un sondage exclusif du Vif/L'Express-Knack-LN24, 61% des sondés ont déclaré être insatisfaits de la gestion de la crise par Maggie De Block.> Les Belges décrédibilisent Maggie De Block: "Moi, au moins, j'ai mouillé ma chemise" (entretien)Dispositif destiné à se protéger et protéger les autres. Rendu obligatoire depuis le 4 mai dans les transports publics, il a fallu attendre le 11 juillet afin qu'il le soit également dans différents lieux publics. Les masques ont créé plusieurs sagas (politiques) en Belgique : masques jetés, commandes non reçues, masques en tissu distribués par les communes, masques chirurgicaux lavable à 30°, notre Ministre de la Justice qui essaye de le porter en le mettant sur sa tête, etc.> Coronavirus: le masque peut-il se transformer en "nid à bactéries" ?Se manifeste par une violente réponse inflammatoire du système immunitaire. Il s'agit d'une réponse inadaptée, nocive et généralement mortelle sans traitement approprié.Épidémie qui atteint un grand nombre de personnes, dans une zone géographique très étendue.Mammifères pholidotes commercialisés sur des marchés illégaux en Chine. Le virus aurait initialement été transmis à l'humain par cet animal. Formulaire (en ligne) du SPF Affaires étrangères à compléter dès un retour de voyage. Depuis le 1er août, il est à compléter 48 heures avant de retourner sur le territoire belge et est obligatoire pour tous les voyages au-delà de 48 heures. Le laps de temps entre la contraction d'une maladie et le début des symptômes.Nom des phases de déconfinement. Lors de la présentation lors du Conseil national de Sécurité, le PowerPoint particulièrement illisible et non-didactique avait valu de nombreux commentaires critiques contre de Sophie Wilmès. Les pouvoirs spéciaux permettent au gouvernement (fédéral, régional ou communautaire) d'adopter des dispositions qui devraient normalement faire l'objet de lois, sans passer par le parlement, afin de faire face à des situations difficiles pour lesquelles une procédure parlementaire n'est pas adaptée. Ils ont été enclenché par le gouvernement Wilmès, avec le soutien extérieur de plusieurs partis d'opposition, pour faire face à la crise du coronavirus. Isolement - durant 40 jours - des personnes exposées à une maladie contagieuse pour éviter sa propagation. Isolement - durant 14 jours - des personnes exposées à une maladie contagieuse pour éviter sa propagation. R0, R ou Rt correspond au taux de reproduction du virus. Il s'agit du nombre moyen de personnes qui attraperont la maladie d'une seule personne infectée. Si le R0 du coronavirus dans une population particulière est de 2, alors en moyenne chaque cas créera deux nouveaux cas supplémentaires. La valeur donne donc une indication de l'ampleur de la propagation de l'infection.Cela se produit lorsqu'il y a une baisse significative des revenus, des emplois et des ventes dans un pays pendant deux périodes consécutives de trois mois.Règles à ne pas oublier lors du déconfinement : il s'agit notamment des gestes barrières et de clés afin d'éviter de propager le coronavirus. Ce terme a été utilisé lors des conférences de presse par la Première ministre, dans sa communication ainsi que dans la communication du centre de crise. Syndrome respiratoire aigu sévère, un type de coronavirus apparu en Asie en 2003.Institution publique assumant des missions en matière de santé publique e animale. Il s'agit de l'organe qui analyse les chiffres et propose des bilans. C'est sur base de ces bilans que sont communiqués dans les conférences de presse. Quotidiennes au coeur de la crise, elles sont déormais tri-hebdomadaire depuis le rebond de juillet. Première terme utilisé pour les bulles sociales. Voir "bulles sociales". Une seconde vague serait une augmentation soutenue des infections après que le virus ait été maitrisé et que les cas positifs aient diminué de manière substantielle. Elle serait notamment provoquée par la levée des restrictions de confinement.> Yves Coppieters : "Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour la rentrée"Les services hospitaliers qui traitent les patients très malades. Ils sont gérés par du personnel de santé spécialement formé et contiennent des équipements spécialisés. Un des grands objectifs du confinement était d'éviter leur saturation.Première ministre belge, libérale, devenue très populaire en raison de la crise, alors qu'elle était initialement destinée à gérer le pays de façon transitoire, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. Elle a conduit notamment un gouvernement minoritaire soutenu par dix partis, certains depuis l'opposition. Symbole de la Belgique et de sa gestion pendant la pandémie, avec ses hauts et ses bas.> Sophie Wilmès et le syndrome de la première de la classeTout signe de maladie, déclenché par le système immunitaire du corps alors qu'il tente de combattre l'infection. Les principaux symptômes du coronavirus sont la fièvre, la toux sèche et l'essoufflement.L'incidence d'une maladie est une mesure de l'état de santé d'une population en calculant le nombre de nouveaux cas sur une période donnée. Activité professionnelle qui consiste à effectuer en tout ou en partie le résultat du travail attendu à domicile. De nombreux employeurs ont dû se plier à cette nouvelle manière de travailler durant le confinement. Il reste la formule à privilégier dans le cadre du déconfinement.Stratégie mise en place par un État afin de soumettre sa population au test Covid-19 afin de mettre en quarantaine les personnes testées positives et de limiter la propagation du virus. Stratégie élaborée laborieusement dans le cadre du déconfinement belge. Les responsables en sont les Régions. Sorte de long coton-tige qu'on enfonce dans le nez et qui réalise un frottis nasopharyngé. Il permet de monter que l'infection est présente. Il diffère du test sérologique qui permet de montrer une infection passée et pas forcément présente en fonction des anticorps.Un test médical qui peut montrer si une personne a eu le coronavirus et a maintenant une certaine immunité. Le test détecte les anticorps dans le sang, qui sont produits par le corps pour combattre la maladie.> Tests sérologiques : les coulisses d'une validation controversée à 7 millions (enquête)Traitement qui amène le corps à produire des anticorps, qui combattent une maladie et confère une immunité contre cette maladie.Stratégie consistant à tracer les contacts d'une personne infectées par le Covid-19. Le tracing a été mis en place de deux manières en Belgique : par les autorités régionales, avec de call centers qui récoltent les contacts avec qui la personne infectée a eu des contacts rapprochés ; et par la récolte de données par les restaurants et bars. Les données dans ces derniers sont conservés 14 jours. Machine qui prend en charge la respiration pour le corps lorsque la maladie a provoqué une défaillance des poumons.Minuscule agent pathogène qui se copie à l'intérieur des cellules vivantes de tout organisme. Les virus peuvent provoquer la mort de ces cellules et interrompre les processus chimiques normaux du corps, provoquant des maladies.