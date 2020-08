Les asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes atteintes de la Covid-19 qui ne développent pas de symptômes, peuvent avoir des quantités similaires de virus dans leur corps que les porteurs qui présentent des symptômes, selon une nouvelle étude réalisée en Corée du Sud.

De nombreuses données montrent que les cas asymptomatiques sont particulièrement fréquents, bien que difficilement identifiables. Jusqu'à présent, de par cette difficulté à les identifier, il n'y a que très peu d'informations sur l'évolution clinique des patients asymptomatiques infectés par la Covid-19, et leur charge virale. Or, connaître cette charge virale pourrait aider à évaluer le degré de transmission du virus.

Dès le début du mois de mars, la Corée du Sud a pu identifier et isoler des cas asymptomatiques grâce à des dépistages massifs. Ils ont ainsi analysé les données de 303 patients atteints de la Covid-19 placés en isolement, dont 110 asymptomatiques. Les patients, pour la plupart de jeunes adultes, avaient un âge moyen de 25 ans. Pendant leur isolement, seuls 19,1% de ces 110 patients asymptomatiques ont développé des symptômes, contre 80,9% qui sont restés asymptomatiques pendant une moyenne de 24 jours.

Une charge virale similaire

Pour leur étude, les chercheurs ont effectué des prélèvements nasaux et de la gorge afin de vérifier dans quelle mesure le virus était détectable. Pour ce faire, ils ont analysé les échantillons et examiné le matériel génétique viral appelé ARN, en examinant de près les charges virales des patients, qui se réfèrent à la quantité de virus qu'une personne possède dans son corps.

L'étude a ainsi révélé que la charge virale chez les patients asymptomatiques semblait être similaire à celle des patients présentant des symptômes. Les chercheurs ont également noté que le virus pouvait être détecté chez les personnes asymptomatiques pendant des périodes de temps significatives - les patients semblaient éliminer le virus de leur système un peu plus lentement que les personnes présentant des symptômes.

Plus ou moins contagieux ?

Quant à savoir le rôle que joue la charge virale des asymptomatiques dans la propagation et la transmission du virus, davantage de recherches sont encore nécessaires. "Bien que la charge virale élevée que nous avons observée chez les patients asymptomatiques soulève la possibilité d'un risque de transmission, notre étude n'a pas été conçue pour le déterminer", ont écrit les chercheurs.

En théorie, avoir la même quantité de virus dans le nez et la gorge signifierait que vous avez tout autant de risque de transmettre le virus. Néanmoins, les personnes sans symptômes sont moins susceptibles d'avoir une toux, et donc de propulser des gouttelettes infectées dans l'air.

Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne pulvérisent rien dans l'air. Et le fait que des asymptomatiques aient déjà été responsables de la propagation du virus prouvent bien qu'ils sont contagieux, même si on ne connaît pas encore le degré de transmission. Les possibles causes de propagation du virus ? " Il est difficile d'identifier les cas asymptomatiques, de les isoler et de retracer leurs contacts ", explique le Dr Anthony Fauci. Inconscients de la présence du virus dans leurs corps, ces malades font alors moins preuve de vigilance, même dans les endroits fermés. Le risque de transmission est alors plus élevé.

Pour rappel, les risques de transmettre et d'attraper le coronavirus dépendent d'un certain nombre de facteurs : la fréquence et profondeur respiratoire, la distance entre un porteur du virus et d'autres personnes, le temps passé ensemble, et s'ils sont ou non dans un environnement fermé.

