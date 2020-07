Le Conseil national de sécurité devrait annoncer lundi un renforcement des mesures pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, mais Anvers, où les chiffres sont "tout simplement alarmants" aura besoin d'une gestion spécifique, a estimé dimanche le président de l'Open Vld Egbert Lachaert au micro de la chaîne VTM.

Le libéral plaide pour des mesures valables pour tout le territoire, ainsi que pour des mesures additionnelles spécifiques à Anvers. "J'espère que nous ne devrons pas aller jusqu'à un lockdown", précise-t-il. Mais un simple changement de la règle de la "bulle sociale", par exemple de 15, comme c'est le cas actuellement, à 10 ne sera pas suffisant pour remettre la situation sur les rails dans la métropole anversoise, craint-il.

Si le problème n'est pas contenu à Anvers, on aura un très gros problème"

Le président de l'Open Vld plaide par ailleurs pour davantage d'unité dans la gestion de la crise. "Les discussions publiques entre les politiques et virologues n'aident pas la population", pointe-t-il, faisant sans doute référence aux tensions répercutées dans les médias entre la présidente du GEES Erika Vlieghe et le ministre-président flamand Jan Jambon.

Quant aux négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral, Egbert Lachaert indique que son parti est prêt à entamer des négociations, mais aussi à passer dans l'opposition. Un accord entre PS et N-VA devrait "pouvoir prendre moins que 50 jours", estime-t-il, appelant les deux partis à choisir leurs partenaires et à les rassembler autour d'un texte de base.

De son côté, le bourgmeste N-VA d'Anvers vient d'annoncer que la police de la ville d'Anvers imposera dès lundi à toute personne de plus de douze ans d'avoir un masque avec elle, partout et tout le temps. Autrement dit, une obligation générale de porter le masque n'est pas à l'ordre du jour, affirme-t-il, de sorte qu'"aucune restriction absurde ne sera imposée pour les lieux et les moments où la distanciation physique peut être parfaitement garantie".

