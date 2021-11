Vous avez été très nombreux à répondre au sondage du Vif sur la nécessité ou non de rendre la vaccination obligatoire pour tous en Belgique. En voici les résultats.

Depuis plusieurs jours, la question de la vaccination obligatoire pour toute la population apparait de plus en plus dans le débat politique public. Si le Codeco d'hier n'a pas traité concrètement la question, plusieurs partis politiques n'ont pas caché leur envie d'entamer le débat parlementaire, voire, comme le PS, de se positionner clairement en faveur d'une obligation vaccinale. Une option qui, pour certains experts, comme Yves Coppieters, n'est pas adéquate actuellement.

La question a donc beaucoup divisé l'opinion publique ces derniers jours. C'est pourquoi lundi dernier, nous avons lancé ce sondage afin d'avoir les avis des lecteurs du Vif.be. Vous avez été très nombreux (7.328 participants) à y répondre.

A la question de savoir si le gouvernement devait rendre la vaccination obligatoire pour tous en Belgique, une écrasante majorité (81,8%, 5.799 votes) a opté pour la réponse "Non, la liberté de choix doit primer".

Un peu plus de 1.150 personnes, soit 15,8% des participants, ont opté pour la réponse "Oui, c'est nécessaire pour contrôler la pandémie".

Le reste des résultats se partage pour le "Oui", mais avec des conditions. Ainsi, le "Oui, mais uniquement pour les personnes à risque" a récolté 125 votes (1,7%). L'option "Oui, mais uniquement pour le personnel soignant et/ou les métiers de contact" a eu le moins de succès et compte à peine 54 votes (0,7%).

