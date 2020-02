La tempête Ciara qui traverse actuellement la Belgique a provoqué des dégâts dans la région de Charleroi dès dimanche matin. Les pompiers de la zone Hainaut-Est ont été requis à plusieurs reprises pour diverses interventions.

Dimanche vers 09h30, les pompiers ont ainsi été appelés sur le parking du magasin Brico Plan-It de Châtelineau. Un chapiteau installé sur le parking de l'enseigne menaçait de s'envoler. Les hommes du feu sont également intervenus à la rue de la Blanche Borne à Loverval (Gerpinnes), où un arbre s'était couché sur la route. Les pompiers ont procédé à son tronçonnage, libérant les deux voies de circulation. Une troisième intervention a eu lieu à Marchienne-au-Pont. Le luminaire d'un lampadaire menaçait de tomber sur la route. La zone de secours est intervenue avec la grande échelle afin d'évacuer la pièce.

Ailleurs en Europe, en Écosse, trois personnes ont été blessées lors de l'effondrement du toit d'un pub à cause de la tempête, selon l'agence de presse PA. Ciara devrait être le plus fort phénomène météorologique de ce genre à frapper le pays depuis 2013, avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h. Le Met Office, le service national britannique de météorologie, a mis en garde contre un risque d'inondations, de débris volants ainsi que de fortes vagues dans les régions côtières. Plusieurs services de ferry ont été annulés.

Storm Ciara hits Aberytwyth. It was pretty rough out there! #StormHour pic.twitter.com/9BHNbyYdgi — Scott Waby (@ScottWaby) February 9, 2020

Good morning from the North Sea in Storm Ciara#StormCiara pic.twitter.com/zQkAT51ZWp — andrew geddes🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@AndrewGeddes23) February 9, 2020

En Allemagne, la tempête, qui y porte le nom de Sabine, devrait atteindre le nord et le centre du pays durant la journée de dimanche, avant d'en faire de même sur le sud du pays tôt lundi matin. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire du pays, a déclaré qu'elle se préparait à des perturbations de la circulation des trains, notamment à cause d'arbres tombés sur les voies. Les aéroports dans les villes de Francfort et de Berlin s'attendent également à ce que la tempête affecte leurs opérations.

Ciara devrait frapper la Belgique à 10h00 dimanche et affecter l'ensemble du pays pendant environ 24 heures. Les rafales devraient atteindre des vitesses allant jusqu'à 130 km/h. Aux Pays-Bas, le service météorologique a exhorté les conducteurs à laisser leur caravane à domicile, tandis que la fédération de football a annulé tous les matchs prévus dimanche. Par mesure de précaution, KLM a annulé des dizaines de vols européens depuis et vers l'aéroport d'Amsterdam Schipol, dont un vers Bruxelles.

A Brussels Airport, de nombreux vols ont été annulés.

La police fédérale de la route recommande de privilégier les transports en commun

En raison du passage de la tempête Ciara et des puissantes rafales de vent qui l'accompagneront dans les heures à venir, la police fédérale de la route recommande aux automobilistes d'éviter tout déplacement inutile et de privilégier les transports en commun, lit-on sur le site inforoutes.be

La tempête 💨 Ciara approche. Les rafales de vent pourront dépasser 110 km/h. Préparez-vous en suivant ces quelques conseils👍 ! Pour les interventions non urgentes, contactez le 1722. https://t.co/8yepB1XwOe pic.twitter.com/X2xML64T2k — Centre Régional de crise de Wallonie (@CRC_Wallonie) February 9, 2020

La vitesse du vent pourrait atteindre 100 à 120km/h dans certaines régions, voire des pics avoisinant ou dépassant les 130 km/h. Une alerte orange au vent a d'ailleurs été émise par l'Institut royal météorologique. Vu les conditions, la police fédérale de la route déconseille les déplacements inutiles. Elle recommande aussi de privilégier les transports en commun, de ne pas s'abriter ou stationner son véhicule à proximité des arbres et d'emprunter les routes prioritaires et éviter les trajets par les bois. Il est aussi demandé aux automobilistes d'adapter leur vitesse pour ne pas être surpris par la force du vent et de tenir leur volant à deux mains pour ne pas dévier de leur trajectoire.

Les forces de l'ordre conseillent aussi à toute personne de prévenir ses proches de ses déplacements et de rester à l'écoute des médias et des recommandations des autorités. A 12h20, la police fédérale de la route signalait sur son site de nombreux petits arbres et branches tombés sur la chaussée en Wallonie ainsi que des balises et panneaux dans les zones de chantier.

La météo des prochaines heures

© belga

Les légères précipitations prévues durant la journée de dimanche deviendront plus intenses en soirée et durant la nuit. Il fera tempétueux avec de la pluie et des rafales qui pourront atteindre 100 à 110 km/h l'après-midi et 130 km/h en soirée et la nuit suivante. Le risque de dégâts est donc important sur l'ensemble du pays, martèle l'Institut royal météorologique dans ses prévisions. La semaine prochaine, il fera encore variable et venteux avec des averses, hivernales en Haute Ardenne. Lundi, les rafales approcheront encore 90 à 100 km/h, mais diminueront progressivement les jours suivants.

Dimanche, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine et deviendra particulièrement venteux. Le vent sera d'abord assez fort à fort de sud-sud-ouest avec des rafales qui atteindront 80 à 90 km/h. L'après-midi, le vent de sud-ouest deviendra généralement très fort avec progressivement des rafales de 90 à 110 km/h, ce qui pourra conduire à des dégâts. Il fera toujours doux avec des maxima de 8 à 13 degrés.

Ce soir et cette nuit, un front froid actif traversera le pays du littoral vers l'Ardenne, à l'origine de fortes rafales de vent. Le temps sera souvent très nuageux avec de la pluie ou des averses intenses et même un risque d'orage. Le vent s'orientera au sud-ouest ou à l'ouest-sud-ouest et sera généralement très fort dans l'intérieur des terres et tempétueux à la mer.

Les rafales pourront atteindre 100 à 130 km/h, voire localement plus. Le risque de dégâts est donc important. Les minima se situeront entre 3 et 8 degrés. Lundi, le temps deviendra variable et perturbé avec des averses, mais aussi quelques éclaircies. En Ardenne, ces averses pourront être accompagnées de grésil ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 3 et 9 degrés. Le vent sera encore soutenu avec de fortes rafales pouvant atteindre 90 voire localement 100 km/h.

