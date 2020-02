L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une alerte jaune aux fortes marées pour l'après-midi de lundi à la Côte. Les provinces de Flandre orientale et d'Anvers sont également concernées. Les promenades sur les estacades ou les digues ne sont dès lors pas sans danger en raison du passage de la tempête Ciara, met-t-il en garde. L'alerte orange pour le vent a quant à elle été étendue jusqu'à lundi en fin de soirée.

Un niveau d'eau élevé est prévu au littoral lundi après-midi, à l'arrière de la tempête. Il devrait atteindre 5m75 DNG (+/- 15 cm) à Ostende (le Deuxième nivellement général est le point de référence d'altitude en Belgique; le point 0 DNG est le niveau moyen de la mer à marée basse dans le port d'Ostende, NDLR). Quelques heures plus tard, le niveau d'eau à Anvers sera de 6m98 DNG (+/- 10 cm), détaille l'IRM.

Ces conditions pourraient conduire à une inondation temporaire des estacades, surtout en combinaison avec les vagues. Les promenades sur les estacades, les quais ou les digues ne sont pas sans danger, prévient-il. L'IRM avait déjà émis une alerte orange pour le vent sur tout le pays entre ce dimanche 10h00 et lundi 11h00. Elle a été prolongée jusque 23h00. La Belgique se situe en effet sur le flanc sud de la dépression de la tempête Ciara et restera donc dans un important champ de vent lié à ce système jusqu'à lundi soir compris, justifie-t-il.

Ce dimanche après- midi, des rafales de 90 à 110 km/h sont déjà prévues, voire même localement 120 km/h en début de soirée. Plus tard ce soir, la nuit de dimanche à lundi et temporairement encore en matinée, au passage d'un front froid actif suivi par des averses dans une atmosphère instable (avec risque d'orages), les valeurs des rafales augmenteront encore. Leurs valeurs maximales atteindront ou dépasseront partout les 100 km/h et pourront, sur certaines régions, atteindre des valeurs de 130 km/h, voire localement plus.

Le risque de dégâts sera donc élevé, martèle l'IRM. Une alerte pour la pluie est également de mise sur une partie du territoire à partir de ce dimanche 17h00, avec de 25 à localement 40l/m2 de précipitations attendues en 24h de temps au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ces précipitations pourront mener à des problèmes locaux. Ailleurs sur le pays, les quantités de précipitations se situeront plutôt autour de 20l/m2. Cet avertissement prendra fin lundi soir à 20h00.

Un niveau d'eau élevé est prévu au littoral lundi après-midi, à l'arrière de la tempête. Il devrait atteindre 5m75 DNG (+/- 15 cm) à Ostende (le Deuxième nivellement général est le point de référence d'altitude en Belgique; le point 0 DNG est le niveau moyen de la mer à marée basse dans le port d'Ostende, NDLR). Quelques heures plus tard, le niveau d'eau à Anvers sera de 6m98 DNG (+/- 10 cm), détaille l'IRM. Ces conditions pourraient conduire à une inondation temporaire des estacades, surtout en combinaison avec les vagues. Les promenades sur les estacades, les quais ou les digues ne sont pas sans danger, prévient-il. L'IRM avait déjà émis une alerte orange pour le vent sur tout le pays entre ce dimanche 10h00 et lundi 11h00. Elle a été prolongée jusque 23h00. La Belgique se situe en effet sur le flanc sud de la dépression de la tempête Ciara et restera donc dans un important champ de vent lié à ce système jusqu'à lundi soir compris, justifie-t-il. Ce dimanche après- midi, des rafales de 90 à 110 km/h sont déjà prévues, voire même localement 120 km/h en début de soirée. Plus tard ce soir, la nuit de dimanche à lundi et temporairement encore en matinée, au passage d'un front froid actif suivi par des averses dans une atmosphère instable (avec risque d'orages), les valeurs des rafales augmenteront encore. Leurs valeurs maximales atteindront ou dépasseront partout les 100 km/h et pourront, sur certaines régions, atteindre des valeurs de 130 km/h, voire localement plus. Le risque de dégâts sera donc élevé, martèle l'IRM. Une alerte pour la pluie est également de mise sur une partie du territoire à partir de ce dimanche 17h00, avec de 25 à localement 40l/m2 de précipitations attendues en 24h de temps au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ces précipitations pourront mener à des problèmes locaux. Ailleurs sur le pays, les quantités de précipitations se situeront plutôt autour de 20l/m2. Cet avertissement prendra fin lundi soir à 20h00.