Le ministre-président flamand a demandé à la Première ministre de réunir le Conseil National de Sécurité plus tôt que prévu.

La réunion doit avoir lieu jeudi mais, vu les chiffres récents faisant craindre une recrudescence de l'épidémie, Jan Jambon estime que le Conseil National de Sécurité doit se réunir avant cette date, dans une annonce faite ce vendredi après le dernier Conseil des ministres flamands.

L'augmentation du nombre de nouvelles infections est "très préoccupante" pour Jambon. "Traitons cette affaire avec sagesse et détermination, mais ne paniquons pas", déclare la Première ministre. "Nous avons tiré les leçons de ces derniers mois. Nous sommes convaincus que nous sommes mieux armés aujourd'hui pour contrôler cette pandémie".

Jambon exhorte à nouveau la population à reconnaître la "gravité de la situation" et à respecter strictement les règles. Selon lui, de nombreux Flamands respectent les règles. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui "pensent que le pire est passé". "Et surtout maintenant que c'est l'été, nous semblons tous nous comporter avec un peu plus de nonchalance", dit Jambon.

Jan Jambon dit que son gouvernement veut faire tout son possible pour contenir cette nouvelle vague. "Nous suivons cette affaire de minute en minute. Les services du gouvernement flamand vont continuer à travailler dur", explique-t-il.

