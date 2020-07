Formation fédérale: le sp.a demande des garanties au trio MR-CD&V-Open VLD

Le sp.a demande aux présidents du CD&V, de l'Open Vld et du MR des garanties quant au contenu de la note transmise dans le cadre des travaux en vue de former un gouvernement fédéral, a-t-on appris samedi à l'issue d'une réunion entre le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, et ses homologues des partis gouvernementaux, Joachim Coens, Egbert Lachaert et Georges-Louis Bouchez.