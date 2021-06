La Belgique entame ce mercredi 9 juin une étape supplémentaire de son déconfinement : le "Plan été". Horeca, télétravail, contacts sociaux... Le Vif résume les nouvelles règles en une infographie.

La première étape du "plan été", permettant une levée progressive des mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du covid-19, entre en vigueur mercredi. Les objectifs que s'était fixés le comité de concertation pour procéder aux assouplissements ont été atteints : plus de huit personnes à risque sur dix (plus de 65 ans et personnes présentant des comorbidités) ont déjà reçu leur première dose de vaccin et le nombre de patients en soins intensifs est passé sous le seuil indicatif des 500 lits.

Dans l'horeca, à l'intérieur, la qualité de l'air ne devra idéalement pas dépasser les 900 ppm (parties par million) de CO2 et en aucun cas les 1.200 ppm. Les plats à emporter et des boissons pourront être proposés et livrés jusqu'à 23h30 au plus tard. L'utilisation de narguilés en groupe est interdite dans les bars à chicha, mais l'usage individuel est autorisé.

Le shopping en famille sera à nouveau autorisé, sans restriction de temps. Il sera également autorisé à deux personnes n'étant pas membres d'un même ménage. Les magasins de nuit pourront rester ouverts jusqu'à 23h30. L'interdiction générale de vendre de l'alcool entre 22 heures et 5 heures du matin sera levée.

Les discothèques resteront fermées.

Autre nouveauté: les Bruxellois pourront, dès ce mercredi 9 juin, se rendre sans masque dans l'espace public. Seules certaines zones "fréquentées", laissées à l'appréciation des bourgmestres, devront toujours se traverser masqués.

Voici les principaux assouplissements décidés : (L'affichage de l'infographie peut prendre quelques instants)

