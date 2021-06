Bruxelles lève le port du masque généralisé

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Dès le 9 juin, il ne sera plus obligatoire de porter le masque partout à Bruxelles. C'est ce que viennent de décider les bourgmestres bruxellois et le ministre-président Rudi Vervoort (PS). L'interdiction de consommer de l'alcool dans l'espace public entre 22h et 5h sera également levée.

. © Belga