À ce jour, 84% des plus de 18 ans sont entièrement vaccinés contre le Covid en Belgique. A l'échelle de la population, on atteint 72%.Les couvertures vaccinales de la première dose et de la vaccination complète sont désormais assez similaires. Ainsi en Wallonie, 79% des adultes sont entièrement vaccinés (81% ont reçu la première dose). En Flandre, 90% des +18 sont entièrement vaccinés (92% ont reçu la première dose). Comme depuis le début de la campagne, la Région bruxelloise est toujours à la traîne avec seulement 63% de la population adulte entièrement vaccinée (66% pour la première dose).Pour tenter de combler cet écart, Bruxelles a mis en place de nouvelles stratégies pour atteindre le plus de monde possible. Fin août a ainsi commencé la vaccination dans les magasins, comme Action, Primark ou encore Carrefour. Il sera désormais également possible de se faire vacciner dans certaines gares bruxelloises. Les chiffres n'ont, pour l'instant pas bondit. Comme dans les autres régions, les taux de vaccination n'augmentent que très légèrement. Une différence que l'on note également entre communes d'une même Région ou province. Presqu'aucune commune bruxelloise n'a pour l'instant atteint les 70% de personnes partiellement vaccinées. En Wallonie, on note quelques communes des provinces de Liège ou de Hainaut.Les "grandes villes" ont tendance à avoir une couverture vaccinale moins important. On remarque ainsi qu'outre la Région bruxelloise, Charleroi et Liège sont également à la traîne. Côté flamand, même si elles bénéficient d'un taux globalement satisfaisant, des villes comme Anvers et Gand se situent sous la moyenne régionale. Un faible taux de vaccination bruxellois qui faitgrincer des dents, notamment en Flandre. "Nous avons atteint les 90% de vaccination en Flandre (de la population adulte, NDLR). On peut reprendre la vie. On peut se voir à nouveau, sans masque. Je suis comme un gosse. La Flandre était au rendez-vous ce qui n'est malheureusement pas ou pas encore le cas d'autres Régions, mais cela ne doit pas nous empêcher de reprendre une vie tout à fait normale", insisite notamment le président de la N-VA Bart De Wever .Sans surprise, c'est parmi les groupes les plus âgés, et par extension les plus à risques, que la couverture vaccinale est la plus importante. Les 55-64, 65-74 et 75-84 ont une couverture totale deplus de 90% en Belgique. Les plus de 85 ans un petit peu moins. Mais c'est dans les tranches d'âge inférieures que la vaccination diminue: 73% des 18-24 sont entièrement vaccinés, de même que 74% des 25-34. Enfin, plus de la moitié des 12-17 du pays (61%) sont entièrement vaccinés, un écart normal quand on sait que l'approbation des vaccins pour les mineurs a été plus tardive.Si les femmes étaient davantage vaccinées au début de la campagne, notamment en raison de leur plus forte présence dans les groupes d'âge supérieurs, les choses se sont aujourd'hui davantage équilibrées. Ainsi, 51,28% des vaccinés sont des vaccinées.