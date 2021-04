Plus de 20% de la population des 18 ans et plus a désormais reçu au moins une dose de vaccin.

La campagne de vaccination en Belgique progresse: 20,5% de la population adulte a reçu une première dose, tandis que 6,7% ont reçu les deux doses requises pour les vaccins actuellement administrés en Belgique (Pfizer, Moderna et AstraZeneca). Suite au feu vert européen, la Belgique s'est vue livrer dès ce lundi 12 avril le vaccin Johnson & Johnson, qui s'administre en une seule dose. Il sera néanmoins disponible en petite quantité : 36.000 à partir du 12 avril et 62.4000 autres doses le 26 avril. Ce quatrième vaccin s'ajoutera à ceux produits par l'américain Pfizer et le labo allemand BioNTech (plus de 1,8 million de doses déjà livrées à la Belgique), du groupe britannico-suédois AstraZeneca (823.000) et de l'américain Moderna (334.800 doses).Le cap des 2 million de premières doses de vaccin administré en Belgique devrait être franchi ce mardi, a indiqué Sabine Stordeur, directrice de programme scientifique au Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) et membre de la taskforce vaccination. "Cela porte donc à plus de 20% le taux de vaccination de la population belge", a-t-elle ajouté.Jusqu'à présent, 1.882.165 personnes ont reçu une première dose et 621.653 ont reçu les deux doses nécessaires. C'est surtout l'administration de la première dose qui s'accélère : 81,7% des 85+ sont ainsi partiellement vaccinés, de même que 75,5% des 75-84 ans. Ils sont 28,7% des plus de 85 ans à avoir également la deuxième dose.Que ce soit pour la première ou la deuxième dose, on note toujours des différences entre les régions. Pour rappel, les données sont enregistrées sur base du lieu de résidence et non du lieu de vaccination. Ainsi, la couverture vaccinale de la première dose chez les plus de 18 ans est de 21% en Wallonie, 20,8% en Flandre et 15,9% à Bruxelles. 7% des Flamands et 6,8% des Wallons sont entièrement vaccinés, contre 4,6% en Région bruxelloise.En Europe, 16,8% des citoyens adultes ont reçu une première dose de vaccin, et 6,9% sont entièrement vaccinés, selon les données du Vaccine Tracker du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La Belgique se situe globalement dans la moyenne européenne, notamment grâce à une accélération importante en Wallonie et en Flandre. Certains pays ont en effet préféré stocker davantage de doses pour assurer la deuxième dose, tandis que d'autres préfèrent administrer au plus vite la première dose, au risque de se voir limités par les retards de livraisons.Si les livraisons du vaccin Pfizer/BioNTech se poursuivent selon le rythme prévu - et la task force n'a pas de raison de douter de la montée en puissance prévue à la fin du mois de mai - ce seront près de 4,6 millions de doses qui auront été reçues par la Belgique à la fin juin. Aucune prévision fiable n'a par contre été obtenue des trois autres fournisseurs pour le moyen terme. A court terme, AstraZeneca a prévu de livrer 81.600 doses le 12 avril, 103.000 le 19 et 294.000 le 26 de ce mois.