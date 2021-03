Entre le 24 février et le 2 mars, il y a eu en moyenne 151,6 admissions à l'hôpital par jour, soit une augmentation de 21% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.903 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, dont 425 patients traités en soins intensifs, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin.

Entre le 21 et le 27 février, 2.394 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 774.344 cas de coronavirus ont été diagnostiqués. Entre le 21 et le 27 février toujours, 41.100 tests en moyenne ont été effectués chaque jour (+9%). Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, atteint lui 6,7%. Sur la même période, 24,1 personnes sont décédées en moyenne par jour du virus (-29,3%), portant le bilan à 22.141 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Entre-temps, 409.948 personnes ont reçu une première injection de vaccin, ce qui équivaut à 4,54% de la population de plus de 18 ans. Une deuxième dose a été administrée à 314.319 personnes, soit 3,41% de la population majeure.