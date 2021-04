Plus de 3.000 personnes infectées par le coronavirus étaient soignées à l'hôpital hier/lundi, dont 865 aux soins intensifs. Les chiffres de l'Institut scientifique de santé publique comportent tout de même une bonne nouvelle: la moyenne sur sept jours du nombre de nouveaux cas baisse de 10%.

Entre le 30 mars et le 5 avril, 267,9 malades ont été admis à l'hôpital en moyenne chaque jour en raison de leur contamination au coronavirus. Cet indicateur est en hausse de 11% par rapport à la période de sept jours précédente.

Les hôpitaux soignent 3.053 patients. La barre des 3.000 personnes hospitalisées avait été dépassée vendredi mais l'occupation des hôpitaux avait baissé ensuite à la faveur du week-end prolongé. Les soins intensifs traitent 865 malades, un chiffre qui ne cesse d'augmenter.

Le nombre de décès repart à la hausse. Toujours entre le 27 mars et le 2 avril, 32,9 personnes ont succombé au Covid-19 chaque jour, ce qui représente une augmentation de 23,7%. Le coronavirus a emporté 23.202 victimes depuis le début de l'épidémie.

La bonne nouvelle réside dans le nombre de nouveaux cas. Entre le 27 mars et le 2 avril, 4.300 infections ont été enregistrés en moyenne par jour, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à la période de référence précédente. Depuis le début de l'épidémie, 902.964 contaminations ont été comptabilisées en Belgique.

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, s'établit à 7,9% (+ 0,2 point de pourcentage). L'incidence, qui renseigne le nombre de cas pour 100.000 habitants, atteint 553,9 sur 14 jours.

Le taux de reproduction du virus est estimé à 1,04. Lorsqu'il est supérieur à 1, on considère que l'épidémie se renforce.

Plus d'1,5 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin (16,3% de la population adulte) et 570.632 une seconde injection (6,2% des 18 ans et plus).

