Le Premier ministre Alexander De Croo sera en direct sur Facebook ce mercredi à 20h pour répondre aux questions des citoyens sur la crise du Covid dans notre pays.

C'est une première: le Premier ministre Alexander De Croo invite les citoyens à dialoguer directement avec lui via un Facebook live, un an après le début de la crise sanitaire. "Ce soir, dressons ensemble le bilan de cette année corona. Vous avez des questions sur le corona et sur la façon de sortir notre pays de cette crise ? Suivez la discussion en direct à 20h et posez votre question !", annonce-t-il. L'évènement débutera vers 20h ce mercredi.

Stel al je vragen over corona. Posez toutes vos questions sur le corona. Publiée par Alexander De Croo sur Mercredi 10 mars 2021

