"C'est une semaine cruciale", avec la période de retours de vacances, a déclaré la ministre lors d'un point presse. Elle a également indiqué que notre territoire comptait six nouveaux cas confirmés.

Il y a six nouveaux cas de coronavirus dans notre pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la santé Maggie De Block (Open Vld) lors d'une conférence de presse. Toutes ces personnes ont été en vacances dans le nord de l'Italie. Certains sont maintenus en isolement à la maison, d'autres à l'hôpital.

"Bon état général"

Dès ce matin, un troisième cas avait déjà été annoncé en Belgique. Le patient, dépisté à Bruxelles, "présente des symptômes d'infection mais garde un bon état général". Sur base de la procédure nationale et en concertation avec un infectiologue du CHU Saint-Pierre - centre de référence pour le coronavirus en Belgique -, il est confiné à domicile et a reçu "le matériel nécessaire et la documentation adéquate".

Le service d'inspection va à présent rechercher toutes les personnes qui ont été en contact avec ces patients récemment.

Hôpitaux bruxellois prêts

La phase 1 des plans d'urgence hospitaliers a été activée ce week-end par le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, en concertation avec le Risk Management Group (RMG), qui décide des mesures à prendre pour protéger la santé publique. "Les hôpitaux bruxellois se tiennent prêts en cas d'afflux de patients pour le dépistage et/ou la prise en charge", a précisé le ministère.

Les personnes qui pensent être infectées sont invitées à téléphoner à leur médecin avant de se rendre dans une salle d'attente ou un hôpital, afin d'éviter la propagation du virus. Celles qui n'ont pas de médecin généraliste peuvent, à Bruxelles, appeler le 02/201.22.22 ou visiter doctorbrussels.be.

"Semaine cruciale"

La ministre fédérale de la Santé a par ailleurs indiqué qu'elle communiquerait chaque jour à 10h00 le nombre de personnes contaminées en Belgique. "Il y a certainement de nouveaux cas car des centaines de tests sont en cours maintenant que les vacances sont terminées", a prévenu Maggie De Block. Elle préfère toutefois attendre la communication officielle afin de travailler de manière scientifique et d'éviter des doublons. "C'est une semaine cruciale", avec la période de retours de vacances, a indiqué la ministre lors du point presse de ce lundi.

La ministre De Block estime en tous les cas que l'heure n'est pas à la panique.

