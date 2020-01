Chaque jour, des cas de coronavirus sont détectés. Des chercheurs ont créé une carte interactive en ligne permettant de suivre son évolution en direct à travers le monde.

L'épidémie liée au virus chinois fait des ravages en Chine et progresse dans le monde. A l'heure d'écrire ces lignes, le bilan de l'épidémie est de 7 783 cas confirmés dans le monde (7678 cas rien qu'en Chine). 170 décès ont été recensés jeudi en Chine après un bond sans précédent du nombre quotidien de morts.

Une carte interactive a été créée par une équipe de chercheurs de l'Université américaine Johns Hopkins. Les données sont fiables car elles proviennent, entre autres, des rapports de l'Organisation mondiale de la santé et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

La carte recense en direct et avec de nombreuses mises à jour quotidiennes le nombres de cas confirmés, de personnes décédées et de personnes guéries. Il est possible aussi de visualiser combien de cas ont été signalés dans un pays donné. En Europe, le bilan fait état actuellement de 5 cas en France, 4 en Allemagne et un cas en Finlande.

Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) Global Cases (by Johns Hopkins CSSE) As of Jan 29, 2020 9 pm EST © Johns Hopkins CSSE

La carte permet aussi de voir la vitesse à laquelle évolue le virus. Il dépasse les prévisions des responsables de la santé serait même plus agressif que le Sras de 2003 qui avait officiellement fait 774 morts.

Pour voir la carte interactive

