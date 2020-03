Un nouveau Conseil national de sécurité est organisé ce jeudi après-midi. La phase 3 pourrait-elle être déclenchée? L'Irlande est peut être un exemple de ce qui pourrait être décidé chez nous.

Deux jours à peine après l'organisation d'un Conseil de national de sécurité recommandant des mesures de "distanciation sociale", une nouvelle réunion est organisée ce jeudi après-midi, après un Conseil des ministres restreint. De nouvelles mesures drastiques contre l'épidémie de coronavirus devraient être annoncées après la révélation de 85 nouveaux cas ce matin, un chiffre certainement sous-estimé, et la mise en quarantaine d'une maison de repos à Watermael-Boitsfort, notamment.

Les autorités pourraient décider de passer en phase 3 dans la gestion de l'épidémie, qui est une situation de crise. Celle-ci est enclenchée si de nombreuses infections se déclarent. La priorité est d'accueillir les malades, de les traiter et de les soigner soit à l'hôpital soit à domicile. Elle peut s'accompagner de fermetures généralisées (écoles, notamment), de mises en quarantaine de tout ou partie du territoire.

Les écoles européennes ont déjà décidé de fermer leurs portes du 16 au 29 mars.

Irlande: fermetures d'écoles, de crèches, d'universités etc

Le petit territoire de la Belgique rend la gestion et le confinement de parties du territoire plus compliquée qu'en France ou en Italie. A titre d'exemple, l'Irlande a annoncé ce jeudi la fermeture des crèches, écoles, universités, institutions culturelles, l'interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 100 personnes (500 personnes en plein air) et recommande à la majorité des salariés de télétravailler. Le Danemark a pris dezs mesures supplémentaires.

Vers un "lockdown" généralisé?

Assez rapidement, les pays européens pourraient s'orienter vers un "lockdown" généralisé comme c'est le cas en Italie. Le président français Emmanuel Macron s'adresse ce soir à sa population. L'Espagne connaît une évolution à l'italienne. et ne cesse de renforcer les mesures en ce ens, en suspendantr notamment la Liga. L'UEFA envisage de suspendre voire d'annuler la Champions League et l'Europa League.

Chez nous, certains prennent les devants. e bourgmestre d'Estaimpuis Daniel Senesael a pris une ordonnance pour interdire les rassemblements de plus de 200 personnes. Celui de Knokke, Maurice Lippens, affirme dans Het Laaste Nieuws qu'il fermera magasins et restaurants s'il le fau.

