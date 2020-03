Quatre-vingt-cinq nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été détectés en Belgique sur 806 échantillons analysés, annonce ce jeudi le SPF Santé publique. En outre, 34 cas de contamination ont été recensés dans une maison de repos à Bruxelles.

Dans le détail par région, il s'agit de 66 nouveaux cas en Flandre, trois à Bruxelles et 16 en Wallonie. Depuis le début de l'épidémie, le nombre total d'infections s'élève à 399 en Belgique. Trois personnes sont décédées des suites du coronavirus.

Une maison de repos recense 34 cas à Bruxelles

Par ailleurs, un foyer de Covid-19 a été identifié dans la maison de repos et de soins "La Cambre", à Watermael-Boitsfort. On dénombre à ce jour 34 cas, dont 11 ont dû être hospitalisés, a indiqué jeudi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

La résidence a été placée en quarantaine. "Toutes les dispositions ont immédiatement été prises au sein de la maison de repos pour limiter la contamination. Les patients symptomatiques sont isolés dans leur chambre et la circulation dans la maison de repos est fortement réduite", a précisé le cabinet du ministre. Le service d'inspection de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Cocom) est en contact avec la direction.

"Le nombre de cas et l'état de santé des patients est vérifié heure par heure. La maison de repos bénéficie du soutien de l'hôpital Saint-Pierre", poursuit le cabinet. Les services d'Iriscare, l'organisme d'intérêt public bicommunautaire qui gère le secteur de la santé et de l'aide aux personnes âgées à Bruxelles, "suivent également la situation en temps réel" pour évaluer si des mesures logistiques et de gestion doivent être prises pour soutenir la maison de repos et les résidents, conclut le communiqué.

