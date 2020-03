Les cours sont suspendus dans les écoles jusqu'à la veille des vacances de Pâques. Les bars et les restaurants doivent être fermés. Voici toutes les mesures prises ce jeudi soir suite au Conseil national de sécurité.

Ecoles et crèches

Les cours dans les écoles seront suspendus dès lundi prochain et jusqu'au 3 avril, en vue de limiter la propagation du coronavirus en Belgique, a indiqué jeudi soir la Première ministre Sophie Wilmès, à l'issue d'un Conseil national de sécurité. Les établissements scolaires seront cependant invités à maintenir un service d'accueil des enfants.

La Première Ministre a déclaré que la Belgique restait, sur le plan sanitaire, en phase 2, afin de contenir la dispersion et la multiplication du virus dans le pays. le but est d'éviter que des personnes qui n'ont pas de raison d'avoir des contacts entre elles ne le fassent.

Les crèches, elles, peuvent rester ouvertes, a précisé Sophie Wilmès. "L'encadrement des enfants sera assuré au moins pour les personnes qui travaillent elles-mêmes dans le domaine des soins, et pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par les personnes âgées", qui sont un groupe vulnérable face à la maladie, a précisé la Première ministre. "L'idée n'est pas que les enfants soient gardés par leurs grands-parents", a-t-elle souligné.

Activités

Toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques, qu'elles soient publiques ou privées et "peu importe leur taille", sont supprimées. "Nous sommes passés en phase fédérale" de gestion de crise, a précisé Sophie Wilmès, annonçant également la fermeture des restaurants, cafés et discothèques.

Magasins

Les magasins fournissant des services essentiels resteront ouverts - pharmacie, alimentaire - les autres resteront ouverts la semaines, mais fermés le week-end.

Transports en commun

Le télétravail doit être privilégié dans les entreprises, ainsi que les horaires décalés pour ne pas congestionner les transports en commun qui continueront, eux, à circuler.

Ces mesures entre en application à minuit dans la nuit de vendredi à samedi et sont valables jusqu'au 3 avril inclus, veille des vacances de Pâques.

