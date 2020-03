Pour le moment, au total, 169 cas d'infections au Covid-19 ont été détectés en Belgique.

Soixante nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été détectés en Belgique vendredi, sur 771 échantillons analysés, annonce le SPF Santé publique sur le site www.info-coronavirus.be. Le nombre total de cas s'élève désormais à 169.

Parmi ces nouveaux cas positifs détectés par le réseau de l'hôpital de référence de la KULeuven, 40 se trouvent en Flandre, 15 en Wallonie et 5 à Bruxelles. "La plupart des patients positifs ont récemment voyagé, mais nous constatons de plus en plus d'infections locales", ajoute le service public fédéral. "Le nombre de cas détectés n'a pas doublé. Il est donc possible que l'effet retour des voyageurs du nord de l'Italie se termine." Le SPF Santé publique rappelle que l'isolation stricte de tous les patients Covid-19 est "cruciale". Dans la plupart des cas, elle peut se faire à la maison, lorsque les patients ont des symptômes légers (infections des voies respiratoires supérieures).

Un premier cas en province de Luxembourg

Une patiente a été diagnostiquée positive au Covid-19 ce vendredi à l'hôpital Vivalia de Marche-en-Famenne. La patiente, une septuagénaire, s'était rendue d'initiative aux urgences dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle présentait des symptômes grippaux et, dans un premier temps, ne pouvait être considérée comme un cas suspect de contamination primaire par le Covid-19.

Sur base des nouveaux critères de symptômes élargis par Sciensano, des tests de recherche ont été effectués vendredi. Les analyses menées par le laboratoire de Marche, confirmées ensuite par le laboratoire du CHU UCL de Mont-Godinne, ont démontré un résultat positif au Covid-19, indique Vivalia. La patiente a été hospitalisée en isolement complet, dans une chambre à pression négative. Les mesures de précautions additionnelles de contact et gouttelettes ont été respectées par le personnel l'ayant prise en charge.

Elle a été transférée dans la soirée de vendredi au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Les hôpitaux de Vivalia ont enregistré plusieurs dizaines de cas suspects de coronavirus. "A ce jour et cette heure, il s'agit donc du premier cas positif enregistré depuis le début de l'épidémie dans nos différents sites hospitaliers", précise Vivalia.

Les sociétés de bus invitées à désinfecter leurs véhicules

Le gouvernement fédéral a demandé aux sociétés de bus de désinfecter leurs véhicules s'ils ont transporté une personne contaminée par le coronavirus, a communiqué la fédération sectorielle FBAA (Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars) à ses membres. Les dossiers et les fenêtres en particulier doivent être soigneusement nettoyés pour éviter la transmission du virus à d'autres voyageurs.

La FBAA demande aux sociétés d'autobus et d'autocars de suivre ces conseils et de nettoyer leurs véhicules de manière préventive également. Le secteur tente par ailleurs de mesurer les conséquences de l'épidémie. Un certain nombre de groupes ont décidé de supprimer leurs voyages, notamment dans les zones à risque. Vendredi, les Affaires étrangères ont conseillé de reporter les voyages scolaires en Italie et en France.

