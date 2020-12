Si cette année on ne peut pas recevoir sa famille chez soi, peut-on les recevoir dans son jardin ou dehors ? Si oui quelles sont les règles ?

A combien de personnes peut-on être dans son jardin ?

A combien de personnes peut-on être dans son jardin ? Pour le jardin, les mêmes règles s'appliquent qu'en plein air : vous pouvez rencontrer qui vous voulez, à condition de ne pas être plus de quatre. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas. Prenons un exemple concret ou cela se complique. Vous avez un enfant de 13 ans. Là, en tant que couple, vous n'avez droit qu'à un invité supplémentaire. Ces personnes peuvent-elles traverser ma maison pour se rendre dans le jardin ?Non. Pour pouvoir accueillir quatre personnes, dans le cadre des habitations (donc pas au parc), cela suppose qu'il y ait une entrée séparée vers le jardin. Le virologue Steven Van Gucht nuance quelque peu. En soi, il n'est pas très risqué de traverser la maison avec un masque. Sauf qu'il y a de fortes chances qu'on s'arrête pour papoter. En s'arrêtant à l'intérieur ou en traînant un peu, on augmente le risque d'être infecté, car en intérieur c'est beaucoup moins aéré. On ne pourra donc pas non plus aller chercher un deuxième verre de vin blanc ou une bière dans le frigo. Je n'ai qu'un tout petit jardin, puis-je tout de même organiser quelque chose ? Non, car il faut respecter les distances sociales même en extérieur. "Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une terrasse ou un jardin assez spacieux pour permettre de telles rencontres, car il faut bien sûr respecter les distances sociales. Cela ne sera donc pas possible pour tout le monde" précise encore la ministre de l'Intérieur. Faut-il toujours que ce soient les mêmes personnes dans mon jardin ?Non. Les mêmes règles s'appliquent au jardin qu'à l'extérieur : vous pouvez rencontrer qui vous voulez, pour autant que vous ne soyez pas plus de quatre.Puis-je organiser un rendez-vous avec plus de gens dans un parc ?Non. Là, comme dans votre jardin ou sur votre trottoir, quatre personnes sont le maximum.A quelle heure doit prendre fin mon Noël au jardin ? Le couvre-feu restant de vigueur, pas plus tard que 22h en Wallonie et à Bruxelles. Pas plus tard que minuit en Flandre. On ne doit donc pas lambiner pour le dessert, car à cette heure vos invités doivent être rentrés chez eux. Ceci dit, il n'est pas impossible que les gouvernements bruxellois et wallons décident dans les prochains jours d'accorder deux heures de plus pour Noël, soit jusqu'à minuit. Les politiques régionaux ne semblent pas contraires à cette idée, mais rien n'a encore été officiellement annoncé.Pour rappel, sauf assouplissement, le couvre-feu national reste en vigueur jusqu'au 15 janvier et va officiellement de minuit à 5 heures du matin (ce sont là les heures indiquées dans le moniteur belge, mais les gouvernements wallons et bruxellois ont souhaité être plus stricts).Un barbecue d'hiver est-ce une bonne idée ? Non. C'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. On est dehors et cela peut être très festif. Parfait, peuvent se dire certains. Mais là encore ce n'est pas sans risque. On y mange, on y boit et pendant tout ce temps on n'a pas son masque. Toujours selon Steven Van Gucht, manger à l'extérieur en groupe, c'est l'assurance d'un faux sentiment de sécurité. Dans cette atmosphère détendue, on peut vite se laisser aller à quelques familiarités comme des baisers ou des accolades. Et le virus n'en demande pas tant.Et masqué autour d'un brasero ?Oui et non. L'idée est envisageable, mais en respectant quelques conditions très strictes. On doit être un petit groupe, tenir ses distances et porter un masque, et ne pas rester longtemps (30 minutes étant l'idéal). Cette option permet de faire de visites en tournante pour un budget modeste puisqu'on trouve des braseros suffisamment larges à partir de 30 euros. On oublie par contre les marshmallows et autres trucs à griller puisque, rappelons-le, il est fortement déconseillé de manger. Un vin chaud que l'on boit avec une paille (non jetable) où boire un verre à distance sur un banc est une option envisageable.Mes invités peuvent-ils utiliser mes toilettes ? Non. Seule la personne dite de contact est autorisée à rentrer à l'intérieur. Si vous devez vraiment aller aux toilettes, "il n'y aura rien d'autre à faire que de rentrer chez vous", déclare la porte-parole de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).Mon jardin est trop petit, est-ce que la promenade en forêt par exemple est une bonne idée ? Oui, mais toujours à quatre. On le sait, les activités en extérieur sont beaucoup plus sûres qu'à l'intérieur, car vous n'avez pas le problème des aérosols. Et pour ne pas prendre froid, l'idéal est de bouger. Dans cette optique la promenade en famille est une très bonne option. Pour les plus âgés, on ne prévoit pas un trop grand tour et pour les plus petits on organise par exemple une chasse au trésor avec des cadeaux cachés.Que puis-je faire si je suis célibataire ?Si rien ne change pour les familles, les personnes seules ont droit à un, très, léger assouplissement. La veille ou le jour de Noël, soit le 24 au soir ou le 25 (mais pas les deux), elles peuvent recevoir chez elle un autre contact en plus de leur contact proche. Ce troisième contact est autorisé, mais on ne peut l'embrasser. Il faut garder ces distances. Selon le Premier ministre, cela devrait tout de même déjà apporter un supplément d'ambiance "puisqu'avec trois adultes, c'est complètement différent qu'avec deux". Le visiteur supplémentaire compte-t-il aussi pour le Nouvel An ?Non. Le 31 décembre et le 1er janvier, les règles générales s'appliquent à tous et, par conséquent, deux personnes ne peuvent pas se rendre en même temps chez une troisième personne, même si elles sont célibataires. Selon le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A), cette décision a été prise pour limiter un peu les contacts. Changer de groupes de contacts est en effet ce qui favorise la propagation du virus.