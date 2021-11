Comité de concertation : les premières mesures commencent à tomber

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Face à la pression grandissante sur les hôpitaux, le Comité de concertation est réuni depuis 8 heures ce matin pour prendre une série de mesures fortes destinées à tenter d'endiguer la pandémie. Les premières décisions commencent à filtrer: il paraît d'ores et déjà certain que les dancings et les discothèques devront fermer leurs portes pendant trois semaines.

Illustration