Le Comité de concertation a décidé d'assouplir une série de mesures sanitaires: la bulle extérieure sera élargie à 10 personnes à partir du 8 mars, et l'enseignement fera également l'objet d'assouplissements. L'horeca pourrait rouvrir le 1er mai sous protocole strict. L'interdiction des voyages non essentiels est prolongée jusqu'au 18 avril. "Dehors, dehors, dehors", a souligné Alexander De Croo, insistant sur l'importance de se voir à l'extérieur.

"Nous constatons une légère hausse des hospitalisations, mais elles sont parfaitement en ligne avec les modèles des scientifiques. Il n'y a pas de raison de manique, mais la situation reste délicate, et nous devons rester prudents. Nous sommes conscients de la nécessité de perspectives", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Bulle extérieure élargie à dix personnes

Le Comité de concertation a décidé d'élargir la bulle sociale extérieure, aujourd'hui limitée à quatre personnes, à dix personnes à partir du 8 mars. Cela signifie que l'on pourrait sortir en groupe de dix, à condition de respecter la distanciation sociale et de porter un masque. "Autoriser plus d'activités à l'éxtérieur nous donne la possibilité de rencontrer plus de gens", a déclaré Alexander De Croo.

Plan plein air

"Au mois d'avril, nous allons pouvoir faire un second pas, nous allons réellement faire entrer en vigueur le plan plein air", a déclaré vendredi le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue du comité de concertation. Celui-ci concernera les parcs d'attraction, les marchés, les excursions à l'extérieur ou encore les camps de vacances, dans des limites contrôlées et avec le port du masque.

Les activités de plein air organisées pourront réunir 25 enfants de moins de 13 ans en extérieur et 10 en intérieur. Pour les 13-19 ans, elles resteront limitées à 10 personnes en extérieur, a décidé le comité de concertation.

Pendant les vacances de Pâques, les activités et camps avec nuitée pour les moins de 19 ans pourront avoir lieu à condition que le groupe compte au maximum 25 personnes, encadrement non compris. Le camp pourra avoir lieu si tous les participants ont été testés avant et à la fin de celui-ci.

Au mois de mai, si la situation épidémiologique le permet, les activités à l'intérieur pourront rouvrir, notamment pour l'horeca, a poursuivi Alexander De Croo. Cela concerne les contacts sociaux, l'horeca tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le shopping et les commerces ambulants, la culture et l'événementiel, les animations pour jeunes, les cultes, la vie associative, le sport, les soins à domicile et les fêtes foraines. Les experts du Gems ont reçu pour mission de développer et de préciser ce plan.

Enseignement

A partir du 15 mars, les activités scolaires extra muros de maximum 1 jour seront à nouveau autorisées dans l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement en présentiel à 100% reprendra également pour els groupes vulnérables dans l'enseignement spécialisé et l'enseignement professionnel à temps partiel. A la même date, un maximum de 20% d'enseignement en présentiel sera permis dans le supérieur.

Enterrements à cinquante personnes

Les enterrements pourront réunir à nouveau 50 personnes, "une mesure humaine, selon De Croo.

Tests rapides

Grâce à l'utilisation de tests rapides, et d'autotests, il sera possibile d'avoir lus de contacts sociaux, et donner des perspectives à l'horeca.

Vaccination

"C'est le seul vrai plan de sortie", a affirmé Alexander De Croo. "Fin avril, toutes les personnes de plus de 65 ans auront reçu au moins une injection", a déclaré le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS).

Voyages non essentiels

L'interdiction des voyages non essentiels est prolongée jusqu'au 18 avril, mais sera réévaluée le 26 mars.

Situation moins à risque en plein air

Yves Van Laethem a rappelé ce vendredi qu'il était "évident qu'en plein air la situation était moins à risque". "Toutes les recherches montrent que le risque de contamination à l'extérieur est moindre qu'à l'intérieur. La plupart de ces recherches aboutissent à un risque d'infection qui de l'ordre de 10 à 20 fois plus bas" en plein air. De plus, a-t-il souligné, les supercontaminateurs ne sont pas de bons vecteurs à l'extérieur, puisque les aérosols se diluent dans l'air. Les risques se trouvent principalement dans ce qui entoure l'activité en plein air, comme le covoiturage par exemple, a-t-il pointé.

TVA à 6% pour la réouverture de l'horeca

Pour le PS, l'horeca, la culture et le secteur événementiel pourraient rouvrir après les vacances de Pâques. "Peut-être pas le lundi 19 avril, mais fin avril ou, au plus tard, début mai. Pourquoi pas le 1er mai d'ailleurs ? ", a déclaré Paul Magnette. Le MR souhaiterait lui assouplir dès le début du printemps. Les libéraux francophones, ainsi que les écologistes, insistent également pour élargir la bulle de contacts rapprochés (aujourd'hui un par foyer) à deux. Selon plusieurs sources, le secteur de l'horeca devrait toutefois patienter jusqu'au mois de mai.

Selon l'Echo, le gouvernement a décidé baisser la TVA à 6% dans l'horeca, une mesure qui ne fait pas l'unanimité.

Vendredi dernier, le comité de concertation avait tourné court. " La pression sur nos soins intensifs augmente. Le nombre de cas confirmés a augmenté d'un quart, les hospitalisations étaient de 200 hier, et elles augmentent partout, ce qui nous oblige à une très grande prudence, car ces variants sont beaucoup plus contagieux. Il ne faut pas décoller en pleine tempête. Ce serait irresponsable et irréfléchi d'assouplir maintenant", avait déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Une semaine plus tard, la moyenne est de 156 admissions quotidiennes à l'hôpital pour la semaine écoulée, soit une augmentation de 23% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.906 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 426 patients traités en soins intensifs. Entre le 23 février et le 1er mars, 2.358,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente.

Contaminations à la baisse dans les jours qui viennent

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, estime toutefois que le nombre de contaminations moyennes se stabilise depuis quelques jours et devrait repartir à la baisse dans les jours qui viennent.

Rappelons que pour imaginer un déconfinement, les autorités sanitaires avaient déclaré que les nouvelles infections devaient descendre en dessous de 800, et que ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines. Les nouvelles hospitalisations doivent être en dessous de 75 entrées par jour pendant 7 jours.

Avec Belga

