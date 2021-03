Suivez ici le direct vidéo de la conférence de presse du Comité de concertation à 19h: la bulle extérieure devrait être élargie à 10 personnes à partir du 8 mars, et l'enseignement devrait également faire l'objet d'assouplissements. L'horeca lui devrait patenier jusqu'au mois de mai pour rouvrir.

Face à la souffrance morale de la population, le Comité de concertation pourrait tout de même annoncer quelques légers assouplissements. "Nous devons trouver des réponses équilibrées aux attentes des citoyens, entre les nécessités du corps et de l'esprit, les mesures sanitaires et les mesures en lien avec la santé mentale. On demande de pouvoir permettre des contacts sociaux avec les précautions que l'on connaît", a souligné à son arrivée le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet.

Les autres ministres n'ont pas fait de commentaire. Quelques citoyens ont manifesté leurs revendications. Des représentants de l'association "Trace ton cercle", qui réclame des assouplissements pour les jeunes, ont lâché discrètement des ballons devant l'entrée du Palais tandis qu'une poignée de croyants se sont rassemblés pour demander la reprise des offices religieux sans la limitation actuelle à 15 fidèles.

Retour à l'école pour le 2e degré du secondaire

Selon Het Nieuwsblad, le Comité de concertation a décidé d'une reprise des cours en présentiel dans le supérieur à 20% à partir du 15 mars. Pour l'enseignement secondaire, les 3e et 4e secondaires pourraient retourner à 100% à l'école dès le 22 mars.

Bulle extérieure élargie

À la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo est resté prudent, annonçant toutefois l'élaboration d'un "plan plein air" consacré aux activités en extérieur. Selon plusieurs sources, le Comité de concertation élargira la bulle sociale extérieure, aujourd'hui limitée à quatre personnes, à dix personnes. Cela signifie que l'on pourrait sortir en groupe de dix, à condition de respecter la distanciation sociale.

Yves Van Laethem a rappelé ce vendredi qu'il était "évident qu'en plein air la situation était moins à risque". "Toutes les recherches montrent que le risque de contamination à l'extérieur est moindre qu'à l'intérieur. La plupart de ces recherches aboutissent à un risque d'infection qui de l'ordre de 10 à 20 fois plus bas" en plein air. De plus, a-t-il souligné, les supercontaminateurs ne sont pas de bons vecteurs à l'extérieur, puisque les aérosols se diluent dans l'air. Les risques se trouvent principalement dans ce qui entoure l'activité en plein air, comme le covoiturage par exemple, a-t-il pointé.

Enterrements à cinquante personnes

Selon plusieurs médias, les enterrements pourraient réunir à nouveau 50 personnes, mais l'information n'est pas encore confirmée. La date d'ouverture de l'horéca et de la culture ferait l'objet d'un bras de fer entre les membres de Comité de concertation, notamment entre le PS et le MR.

TVA à 6% pour la réouverture de l'horeca

Pour le PS, l'horeca, la culture et le secteur événementiel pourraient rouvrir après les vacances de Pâques. "Peut-être pas le lundi 19 avril, mais fin avril ou, au plus tard, début mai. Pourquoi pas le 1er mai d'ailleurs ? ", a déclaré Paul Magnette. Le MR souhaiterait lui assouplir dès le début du printemps. Les libéraux francophones, ainsi que les écologistes, insistent également pour élargir la bulle de contacts rapprochés (aujourd'hui un par foyer) à deux. Selon plusieurs sources, le secteur de l'horeca devrait toutefois patienter jusqu'au mois de mai.

Selon l'Echo, le gouvernement a décidé baisser la TVA à 6% dans l'horeca, une mesure qui ne fait pas l'unanimité.

Voyages non essentiels

Le Comité de concertation discutera également des voyages, les voyages non essentiels étant pour l'instant interdits jusqu'au 1er avril. "Les règles européennes vont nous contraindre à leevr l'interdiction, mais je ne suis pas du tout demandeur", a déclaré le président du PS Paul Magnette au groupe Sudpresse.

"Ces voyages d'une toute petite minorité compliquent terriblement les choses en termes de contrôle et ce n'est pas le nouvel accord de coopération qui va changer quoi que ce soit sur le terrain. C'est un vrai cauchemar pour les autorités locales, car tout le monde n'est pas de bonne volonté."

Vendredi dernier, le comité de concertation avait tourné court. " La pression sur nos soins intensifs augmente. Le nombre de cas confirmés a augmenté d'un quart, les hospitalisations étaient de 200 hier, et elles augmentent partout, ce qui nous oblige à une très grande prudence, car ces variants sont beaucoup plus contagieux. Il ne faut pas décoller en pleine tempête. Ce serait irresponsable et irréfléchi d'assouplir maintenant", avait déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Une semaine plus tard, la moyenne est de 156 admissions quotidiennes à l'hôpital pour la semaine écoulée, soit une augmentation de 23% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.906 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 426 patients traités en soins intensifs. Entre le 23 février et le 1er mars, 2.358,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente.

Contaminations à la baisse dans les jours qui viennent

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, estime toutefois que le nombre de contaminations moyennes se stabilise depuis quelques jours et devrait repartir à la baisse dans les jours qui viennent.

Rappelons que pour imaginer un déconfinement, les autorités sanitaires avaient déclaré que les nouvelles infections devaient descendre en dessous de 800, et que ce niveau devrait persister pendant au moins trois semaines. Les nouvelles hospitalisations doivent être en dessous de 75 entrées par jour pendant 7 jours.

Avec Belga

