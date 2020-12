Le prix d'un vaccin était un secret bien gardé. Jusqu'à ce que la secrétaire d'Etat chargée du Budget, Eva De Bleeker, le divulgue sur Twitter. On sait aujourd'hui que le vaccin le plus cher coûte huit fois plus que le premier prix. Comment expliquer cette différence ?

Tollé dans le monde d'habitude feutré des vaccins. Le prix de revient d'un vaccin est souvent l'un des secrets les mieux gardés et fait l'objet de clauses drastiques. Or, jeudi, la secrétaire d'Etat belge chargée du Budget Eva De Bleeker a publié sur son compte Twitter un tableau donnant le détail des montants promis par son gouvernement aux fabricants pour chacun des six vaccins commandés, avec le prix à l'unité pratiqué dans l'UE. Si elle a rapidement effacé son tweet, le mal était fait puisque des captures d'écran étaient encore visible partout.Ainsi, selon le document, le vaccin covid d'AstraZeneca coûtera à la Belgique 1,78 euros par dose, tandis que celui de Moderna coûtera 18 dollars. Sur base du taux de change actuel, cela représente 14,71 euros. Soit huit fois plus. Une différence de prix notable qui s'explique par le fait que les candidats vaccins (tous, loin de là, n'ont pas encore reçu l'autorisation) qui sont basés sur de nouvelles technologies (par exemple le Moderna et celui de Pfizer/BioNTech) sont plus chers que ceux basés sur des technologies plus familières pour développer et produire des vaccins. Ceci dit, il n'est pas rare que des vaccins assez identiques puissent avoir des prix très variables. Il n'est pas non plus surprenant que les vaccins les plus chers viennent des États-Unis puisque les prix des médicaments et des vaccins y sont beaucoup plus élevés qu'en Europe.Selon ce même document, l'Etat belge a budgétisé 279.120.190 euros à cet effet pour 33,5 millions de vaccins. Cela ne signifie pas qu'autant de vaccins seront achetés cette année. L'achat ne sera effectif que lorsque la Commission européenne, suivant l'avis de l'Agence européenne des médicaments, donnera le feu vert pour les différents vaccins. Si des rumeurs persistantes annoncent que le vaccin Pfizer/BioNTech devrait recevoir un avis positif lundi (la Belgique a réservé un peu plus de 5 millions de doses de ce vaccin), la plupart des achats ne seront donc effectifs que dans le courant de l'année prochaine. La Belgique compte 11 millions d'habitants du coup 33.5 millions peuvent sembler beaucoup. Sauf qu'on ne sait pas encore si toutes ces sociétés vont parvenir à développer un vaccin efficace et sûr. Ni s'ils vont être capables de les livrer rapidement. Par exemple, le candidat vaccin de Sanofi n'est, en l'état, pas suffisamment efficace sur les personnes de plus de 50 ans. Par conséquent il faudra certainement attendre la fin de 2021 pour que le vaccin soit prêt. Il est aussi possible que ce vaccin ne fonctionne finalement pas suffisamment et ne soit pas approuvé. Or la Belgique a commandé 7,74 millions de doses de ce vaccin et la "réserve" ne serait donc plus que de 26 millions de doses.Ensuite la plupart des vaccins ont besoin de deux doses pour être efficace contre le virus. C'est par exemple le cas des deux vaccins qui seront probablement utilisés dans notre pays dans les semaines à venir. En réalité, le plus risqué, budgétairement parlant, c'est de se retrouver dans une situation où tous les vaccins commandés sont efficaces. Dans ce cas, la Commission européenne et les États membres de l'UE risquent d'avoir des stocks de vaccins beaucoup trop importants puisque les accords conclus avec les fabricants de vaccins stipulent que les états devront acheter les vaccins qu'ils ont réservés.On notera aussi que même le vaccin le plus cher de la liste se situe en dessous des montants annoncés des derniers mois. Des prix compris dans une fourchette allant de 20 à 30 euros. Les prix resteraient donc raisonnables et montrent que la Commission européenne a relativement bien négocié ses accords de prix avec les sociétés pharmaceutiques. La bourde Eva De Bleeker a donc suscité l'embarras de la Commission européenne qui a réaffirmé vendredi l'importance de respecter cette "obligation" de discrétion. "Tout ce qui concerne des informations comme le prix des vaccins est couvert par la confidentialité, c'est une obligation très importante", a affirmé Stefan De Keersmaecker, un porte-parole de l'exécutif européen, lors du point presse quotidien à Bruxelles. "C'est une exigence contractuelle" dans le cadre des commandes déjà passées aux groupes pharmaceutiques, a assuré le porte-parole, Eric Mamer, soulignant que ces derniers avaient obtenu le respect de cette règle partout dans le monde. Le groupe Pfizer a effectivement rappelé que les prix étaient "couverts par une clause de confidentialité prévue dans le contrat avec la Commission", selon une porte-parole de Pfizer Benelux jointe par l'agence Belga."Je voulais être transparente, peut-être un peu trop transparente", a déclaré ensuite Mme De Bleeker. Mais cela "ne met en rien en péril" les livraisons des vaccins à la Belgique, a assuré la libérale flamande.