Vaccin: Sanofi et GSK en retard

Coup dur pour Sanofi et GSK: associés dans le développement d'un vaccin plus robuste et plus facile à conserver, ils ont annoncé un retard dans la production.

© Belgaimage

Leur produit ne sera disponible qu'à la fin de l'an prochain. En cause? Une réponse immunitaire insuffisante chez les... Leur produit ne sera disponible qu'à la fin de l'an prochain. En cause? Une réponse immunitaire insuffisante chez les personnes âgées. Les deux groupes vont donc relancer une étude de phase IIb avec une différente concentration en antigènes. Si cet essai est positif, la phase III pourrait débuter au deuxième trimestre 2021 avec une mise à disposition potentielle à la fin de l'année. Ce vaccin fait partie des cinq sélectionnés par la Commission européenne qui en a précommandé 300 millions de doses.

