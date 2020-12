Covid : que sait-on sur les vaccins et sur la campagne de vaccination à venir ?

L'Europe, et la Belgique ont misé sur plusieurs vaccins et plusieurs firmes pour pouvoir lancer une campagne de vaccination au plus tôt. Que sait-on exactement au sujet de ces vaccins et quand seront-ils disponibles ?

Rappelons que le vaccin sera gratuit en Belgique et non obligatoire. Le Premier ministre Alexander De Croo l'a déjà annoncé: la Belgique sera prête pour commencer la vaccination contre le Cov... Rappelons que le vaccin sera gratuit en Belgique et non obligatoire. Le Premier ministre Alexander De Croo l'a déjà annoncé: la Belgique sera prête pour commencer la vaccination contre le Covid-19 à partir du 5 janvier prochain. Aucun vaccin n'est pour l'instant sur le marché, mais le gouvernement a bon espoir que l'Agence européenne du Médicament donne son feu vert d'ici la fin de l'année, au plus tard début janvier 2021. Le premier vaccin disponible pour la Belgique sera celui de Pfizer-BionNtech, à hauteur de 600.000 doses qui permettront de vacciner 300.000 personnes. Cinq institutions pharmaceutiques ont été mandatées par l'Union européenne : Chaque laboratoire propose des vaccins différents: technique de vaccination (ARN messager, vecteurs viraux, protéine virale), le nombre de doses nécessaires, le coût, les conditions de conservation...

