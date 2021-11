Face à flambée de contaminations et aux inquiétudes des hôpitaux, le Comité de concertation a décidé de se réunir ce vendredi. Il prendra des mesures plus strictes dans tous les secteurs.

Un Comité de concertation relatif à la situation se tiendra bien vendredi. Le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé en séance plénière de la Chambre que le Codeco se réunira vendredi à la première heure. "Il ne sert à rien des prendre des mesures si elle ne sont pas respectées", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

Cette réunion, convoquée à 8h00 du matin, se tiendra à peine une semaine après le dernier "codeco" à l'issue duquel les ministres des différents niveaux de pouvoir avaient convenu de se revoir... l'année prochaine. Il était alors question d'étendre le port du masque et le télétravail, d'assortir le Covid Safe Ticket d'autres mesures et d'insister encore sur les mesures de précaution.

"Des mesures fermes" pour tous les secteurs

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) annonce des mesures dans tous les secteurs. Il plaide pour des "mesures fermes qui doivent entrer en vigueur immédiatement." L'objectif de la réunion de demain sera de diminuer la pression sur les hôpitaux et particulièrement les soins intensifs.

Le dernier comité de concertation date seulement du mercredi 17 novembre, mais les mesures prises alors - comme les masques dans les discothèques et les salles de fitness - ne semblent pas suffisantes pour inverser la courbe d'infections et d'hospitalisations.

Les représentants des différents gouvernements travailleront sur trois axes: l'accélération de la vaccination, des mesures pour soulager le secteur des soins et une série de mesures "'non médicales".

Le ministre n'a pas détaillé les mesures complémentaires qui seront proposées, mais elles toucheront tous les secteurs, a-t-il averti: l'enseignement, les loisirs et le monde professionnel. Et il y aura des limitations, voire l'arrêt des activités les plus risquées.

Vaccination

Si le Premier ministre a insisté sur le respect des règles adoptées et son ministre de la Santé sur de nouvelles règles, l'un et l'autre ont réaffirmé l'importance de la vaccination. Le comité de concertation a décidé vendredi passé d'offrir une dose de rappel ("booster") à tous les Belges. Une conférence interministérielle de la santé se réunira samedi à ce sujet. "Les pays aujourd'hui les plus vaccinés souffrent moins que les pays moins vaccinés", a assuré M. De Croo.

Un kern fédéral consacré au Covid se réunira au préalable jeudi soir à 20h00, a par ailleurs indiqué le cabinet du Premier ministre.

Dans la majorité, le constat du Premier ministre était partagé. "La pression sur notre système de soins de santé est intenable", a dit Laurence Hennuy (Ecolo). "Nous sommes très attentifs à cette situation qui est affolante", a renchéri Vincent Scourneau (MR) qui a mis en avant la nécessité d'une communication claire, précise et globalisée sur la 3e dose de vaccin.

Dans l'opposition, le cdH a regretté l'occasion manquée du dernier comité de concertation. "Vous avez réagi trop tard et trop légèrement", a lancé Catherine Fonck.

Les mesures évoquées

Selon L'Echo et De Tijd, le commissaire Corona propose une série de mesures qui rappellent certaines restrictions imposées dans le passé: quatre personnes à table dans l'Horeca et fermeture à minuit, faire ses courses seul, la pratique sportive en intérieur autorisée mais sans public, etc. Le plus gros tour de vis concernerait le secteur de la nuit puisqu'il est question d'interdire des activités où les gens ne sont pas assis et se déplacent sans qu'il soit possible de garantir le port du masque.

Le Soir évoque également une obligation généralisée du port du masque, d'une fermeture du monde de la nuit et du télétravail obligatoire à temps plein. Une interdiction des fêtes privées (exceptés les mariages, etc.) est également sur la table. Le recours à un couvre-feu feu n'est pas envisagé, mais on parle plutôt d'une interdiction d'activités nocturnes à partir de minuit.

Lundi, la Belgique a battu son record de contaminations journalières depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas, selon les chiffres non consolidés de l'Institut de santé Sciensano publiés jeudi. Le précédent record s'élevait à 22.221 cas le 27 octobre dernier. Toutefois, il est important de préciser que le nombre de tests bat lui aussi des records avec 131.885 tests effectués le vendredi 19 novembre. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Hier, les gouverneurs de province du pays ont mis la pression en souhaitant que le Comité de concertation se réunisse plus tôt que prévu pour discuter de possibles mesures fédérales supplémentaires dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

