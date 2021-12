À la veille d'un nouveau Comité de concertation, les experts du GEMS ont formulé une série de recommandations pour les politiques. Même si les indicateurs de l'épidémie vont dans le bon sens en Belgique, ils souhaitent des mesures plus strictes pour faire face à la progression du variant Omicron.

Selon la VRT et le quotidien De Morgen, les experts suggèrent de limiter les visites chez soi à deux ou trois foyers, de rendre obligatoire le télétravail cinq jours par semaine au lieu de quatre, de fermer l'horeca à 20h au lieu de 23h, et même de fermer tous les établissements si la situation s'empire.

Par ailleurs le GEMS recommande l'annulation d'évènements de masse, même en extérieur, de diminuer la capacité des transports en commun de moitié, de soumettre les voyageurs venant d'un pays non-membre de l'Union européenne à un test Covid, et d'obliger les citoyens à faire leurs courses seuls (sauf s'ils sont accompagnés d'enfants ou d'une personne ayant besoin d'aide).

Comme le rappelle la VRT, il s'agit de recommandations que les politiques sont libres de suivre ou pas. Il semble d'ores et déjà certain que la Belgique ne subira pas de reconfinement à la "hollandaise".

