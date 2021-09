La ministre wallonne de la Santé s'est prononcée sur les ondes de RTL sur le Covid Safe Ticket. Elle se dit pour son élargissement dans le sud du pays.

Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé (PS), est revenue sur la situation sanitaire dans les colonnes de SudInfo, ainsi que ce matin sur les ondes de RTL ce mercredi matin.

Alors qu'une décision sur l'instauration du Covid Safe Ticket (pass sanitaire) est attendue ce jeudi au gouvernement wallon, la ministre socialiste se dit clairement favorable au système pour contenir la hausse des contaminations en Wallonie. A Liège, notamment, la situation est délicate. La province a décidé de renforcer en début de semaine ses mesures de prévention sur son territoire suite à la hausse des cas de Covid 19.

"Le CST va rassurer de nombreuses personnes ", indique la ministre dans la quotidien wallon. Elle rappelle que "le retour à la normale passe par la vaccination. Le Covid Safe Ticket va pousser vers la vaccination."

Consensus entre les ministres wallons

Christie Morreale dit aussi vouloir "une homogénéité entre Bruxelles et la Wallonie, aussi pour une question de clarté".

Ce mercredi matin, sur les ondes de RTL, la ministre a de nouveau répondu sans hésitation sur la possibilité d'instaurer ce système dans le sud du pays. "Oui, clairement oui", a-t-elle répondu au micro de Bel RTL.

Selon Christie Morreale, il existe un "consensus entre les ministres wallons" sur la mise en oeuvre du pass sanitaire, y compris de la part des ministres MR.

Lire aussi: Le covid pass obligatoire dans trois nouveaux pays

"Oui, je pense que tout le monde sait que l'on va vers un CST." La ministre a évoqué une entrée en vigueur "dès que l'accord de coopération est voté. Ça peut être rapide. Ça pourrait être dans les quinze jours après la décision." L'objectif est de l'instaurer dans l'ensemble des secteurs énumérés lors du Comité de concertation de vendredi dernier. "Le Covid Safe Ticket est demandé par beaucoup d'organisateurs dans les secteurs de l'horeca et de l'événementiel. Dans le secteur culturel, ils l'appliquent même avant que la règle ne soit en vigueur. Je crois que ça rassure les gens, ça contribue à la sécurité sanitaire. Globalement, cela permet de retrouver une vie plus normale et d'éviter la transmission du virus. Oui, il faut l'appliquer aux secteurs proposés, comme dans les autres pays. Dans la majorité des pays européens, cela s'est passé de manière très harmonieuse."

A Bruxelles, le Covid Safe Ticket entrera en vigueur dès le 1er octobre.

Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé (PS), est revenue sur la situation sanitaire dans les colonnes de SudInfo, ainsi que ce matin sur les ondes de RTL ce mercredi matin. Alors qu'une décision sur l'instauration du Covid Safe Ticket (pass sanitaire) est attendue ce jeudi au gouvernement wallon, la ministre socialiste se dit clairement favorable au système pour contenir la hausse des contaminations en Wallonie. A Liège, notamment, la situation est délicate. La province a décidé de renforcer en début de semaine ses mesures de prévention sur son territoire suite à la hausse des cas de Covid 19. "Le CST va rassurer de nombreuses personnes ", indique la ministre dans la quotidien wallon. Elle rappelle que "le retour à la normale passe par la vaccination. Le Covid Safe Ticket va pousser vers la vaccination."Christie Morreale dit aussi vouloir "une homogénéité entre Bruxelles et la Wallonie, aussi pour une question de clarté".Ce mercredi matin, sur les ondes de RTL, la ministre a de nouveau répondu sans hésitation sur la possibilité d'instaurer ce système dans le sud du pays. "Oui, clairement oui", a-t-elle répondu au micro de Bel RTL.Selon Christie Morreale, il existe un "consensus entre les ministres wallons" sur la mise en oeuvre du pass sanitaire, y compris de la part des ministres MR."Oui, je pense que tout le monde sait que l'on va vers un CST." La ministre a évoqué une entrée en vigueur "dès que l'accord de coopération est voté. Ça peut être rapide. Ça pourrait être dans les quinze jours après la décision." L'objectif est de l'instaurer dans l'ensemble des secteurs énumérés lors du Comité de concertation de vendredi dernier. "Le Covid Safe Ticket est demandé par beaucoup d'organisateurs dans les secteurs de l'horeca et de l'événementiel. Dans le secteur culturel, ils l'appliquent même avant que la règle ne soit en vigueur. Je crois que ça rassure les gens, ça contribue à la sécurité sanitaire. Globalement, cela permet de retrouver une vie plus normale et d'éviter la transmission du virus. Oui, il faut l'appliquer aux secteurs proposés, comme dans les autres pays. Dans la majorité des pays européens, cela s'est passé de manière très harmonieuse." A Bruxelles, le Covid Safe Ticket entrera en vigueur dès le 1er octobre.