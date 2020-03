"Les gens font de gros efforts pour rester à l'intérieur, et nous en voyons le résultat", déclare le virologue Marc Van Ranst à l'hebdomadaire De Zondag. "Nous devons vivre différemment, mais nous le faisons en sachant qu'il y aura des jours meilleurs après ce que j'appellerai désormais 'la libération'".

Comment évaluez-vous les derniers chiffres pour notre pays ?

Nous constatons une stabilisation du nombre de morts, mais nous n'avons pas encore atteint le pic, cela prendra un certain temps. A cet égard je suis donc prudemment optimiste. Nos unités de soins intensifs sont occupées un peu plus chaque jour. Les personnes qui sont hospitalisées ne sortent pas rapidement, c'est donc une préoccupation. Je pense qu'au plus fort de la crise nous allons avoir besoin de la pleine capacité des unités de soins intensifs dans nos hôpitaux.

Les mesures de lutte contre la propagation du virus ont été étendues vendredi dernier, mais pas renforcées. Pouvons-nous y voir un signal positif ?

Il est très clair que les gens s'efforcent de garder leurs distances et de rester chez eux autant que possible. Nous en voyons également les résultats. Oui, les chiffres continuent d'augmenter, mais ils ne sont pas aussi élevés qu'ils le seraient si nous ne prenions pas ces mesures. Nous le faisons aussi de manière humaine. Nous n'enfermons pas vraiment les gens dans leurs maisons. Nous utilisons une réalité virologique. Les gens peuvent aller dehors, car s'ils ne se rencontrent pas, le risque d'infection est nul. Je suis également très favorable aux mesures que vous pouvez expliquer au public. Par exemple, la décision initiale de maintenir les salons de coiffure ouverts ou de limiter la distance parcourue à vélo n'était pas explicable.

Les prochaines semaines seront-elles cruciales ?

Très certainement, parce que nous voyons ces chiffres augmenter, comme prévu. Chacun essaie de toutes ses forces de maintenir cette hausse aussi faible et gérable que possible. Ce sera serré, mais le professionnalisme de nos hôpitaux est très élevé. Tous les hôpitaux sont maintenant devenus des hôpitaux covid. Les services ordinaires ont été évacués dans la mesure du possible et le personnel a été recyclé. Les hôpitaux sont prêts. L'approvisionnement en masques reste précaire et fait l'objet d'une attention particulière. C'est une faiblesse dans notre ligne de défense. On pointe le gouvernement du doigt, mais je pense que c'est une responsabilité partagée.

Cette semaine, sur les ondes de la VRT, vous avez parlé d'une application qui pourrait garder une trace des personnes avec lesquelles vous êtes en contact et vous informe si vous avez le coronavirus. Une bonne chose pour la lutte contre le coronavirus selon certains, une violation de la vie privée selon d'autres.

Les deux parties ont raison. Je comprends très bien les deux points de vue. Toutes les sonnettes d'alarme retentissent chez moi lorsqu'on traque des personnes, même anonymement. Je trouve l'idée horrible, mais ça marche. Personnellement, je n'ai pas encore tranché. Nous ne pouvons introduire une telle application que si elle bénéficie d'un soutien social. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Pouvons-nous rendre cela obligatoire dans notre pays ? Je ne pense pas. Cela ne fonctionne que si la population le demande. La santé et la vie privée sont très précieuses.

