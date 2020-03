Le Conseil national de sécurité, réuni cet après-midi, pourrait décider d'une prolongation jusqu'au 18 avril et de quelques mesures complémentaires. On attend toujours les décisions.

Le Conseil national de sécurité, qui réunit le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées se réunit ce vendredi après-midi pour évaluer les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Une série de décisions doivent être décidées, à commencer par la plus attendue: une prolongation du confinement actuel.

Une prolongation annoncée

La seule certitude à l'entrée de la réunion, c'était que le confinement actuel sera prolongé d'au minimum deux semaines: il était prévu jusqu'au 3 avril et devrait s'allonger de deux semaines jusqu'à la fin des vacances de Pâques.

"Une chose est certaine, c'est que nous allons devoir prolonger les mesures actuelles, avait déjà annoncé le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), ce vendredi matin sur la RTBF. Les hospitalisations augmentent de façon vertigineuse et nous sommes loin du pic. Nous devons tout faire pour que les hôpitaux ne soient pas complètement dépassés." Le virologue Steven Van Gucht (Sciensano) a confirmé que cette prolongation serait de deux semaines, le pic étant attendu début avril au mieux. Les activités de jeunesse ont déjà anticipé le mouvement : elles sont annulées jusqu'au 19 avril.

Précisons que cette durée pourrait encore être prolongée en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et qe de toute maière, la sortie du confinement ne se fera que très graduellement. Le virologue Marc Van Ranst affirme déjà que les festivals de musique de cet été seront tous annulés.

Fallait-il prendre des mesures supplémentaires de confinement ? "Tout dépend du rapport qui nous sera fait par les experts, soulignait Elio Di Rupo avant la réunion. C'est sur base de ce que les virologies ou les spécialistes nous diront que nous prendrons attitude. Mais il y a déjà des mesures très strictes qui ont été édictées. Si nous pouvions déjà les respecter strictement, nous limiterions déjà la propagation." "Il faut des sanctions claires et applicables", a précisé pour sa part le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), sur LN24.

Les promenades maintenues, mais encadrées?

Un débat devait avoir lieu sur les sorties en plein air, promenade à pied ou en vélo. Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), était favorable à ce que l'on précise davantage cette mesure. En France, le prescrit est strict : une personne, pendant une heure, à maximum un kilomètre. Ce ne sera pas le cas ici. "Il faut que tout cela reste viable, estimait pour sa part sa collègue de la Santé, Maggie De Bock (Open VLD). Nous voulons de notre côté que les gens aient toujours la liberté de bouger, de sortir avec les enfants, et de faire une balade à vélo." Le virologue Steven Van Gucht est de cet avis également.

Le travail mieux contrôlé

Des mesures complémentaires devraient le travail et la poursuite de l'activité économique. La ministre compétente, Nathalie Muylle (CD&V) pourrait annoncer un soutien accru au télétravail. La liste des métiers cruciaux a été ajustée ce vendredi matin les partenaires sociaux. Celle-ci reste assez vague : les zones de secours, les services de collectes des déchets, les écoles, les transports, les services de soins, d'aide médicale urgente, la poste, les pompes funèbres, les médias, la gestion de l'eau, et bien d'autres.

Un arrêté ministériel du 23 mars précise en outre que l'on peut travailler si besoin dans d'autres secteurs, en veillant au respect strict des mesures de distanciation sociale : l'industrie chimique, alimentaire, textile (produits d'hygiène individuelle), les imprimeries de journaux quotidiens et magazines, le secteur de la construction (uniquement situations d'urgence), l'enseignement, le secteur des soins, de l'aide aux personnes handicapée, du nettoyage (dans les entreprises "cruciales" uniquement), les producteurs de papier toilette ou encore de machines agricoles, d'emballages en bois et de palettes. Lors du débat à la Chambre, jeudi, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) avait été très ferme en rappelant que si les règles de distanciation n'étaient pas respectées, les entreprises concernées pourraient être fermées.

La santé des citoyens est notre priorité, y compris la santé de celles et ceux qui continuent de faire fonctionner le pays. Les règles sont connues. Tout le monde doit jouer le jeu sinon nous ne serons pas en mesure de limiter la propagation #Coronavirus @LaChambreBE pic.twitter.com/2R0wAlbmeU — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) March 26, 2020

L'Echo révèlait ce vendredi matin que le Collège des procureurs généraux a décidé que les entreprises récalcitrantes seraient traduites devant les tribunaux et condamnées sévèrement. Outre le fermeture immédiate et l'arrêt des activités, l'auditeur du travail pourrait renvoyer le dossier au pénal avec, à la clé, des peines pouvant aller jusqu'à trois ans de prison.

D'autres experts recommandaient toutefois des décisions plus fermes. "Les mesures d'isolement qu'on recommande actuellement ne sont pas suffisantes pour arrêter la propagation du virus", estime le virologue Marc Wathelet. Il prône l'instauration d'un confinement total durant quatre semaines. "On n'a pas assez de ralentissement. Je pense qu'en Belgique, il faudrait supprimer toute activité économique qui n'est pas absolument essentielle".

Les écoles et universités fermées

Ce sont des compétences des entités fédérées et des décisions de suspension des cours ont déjà été prises.

Les établissements scolaires seront forcément à l'arrêt pour deux semaines lors des vacances de Pâques, mais une garde devrait être maintenue pour les enfants dont les parents travaillent dans des secteurs cruciaux. Dans les faits, le nombre d'enfants amenés à l'école est très limité.

Un débat vif a déjà lieu sur la nécessité ou non de poursuivre l'année scolaire après le fin juin. La ministre francophone de l'Education, Caroline Désir (PS), avait déclaré son opposition avant d'être recadrée par son ministre-président, Pierre-Yves Jeholet (MR). Georges-Louis Bouchez, président du MR, dit n'avoir aucun tabou, y compris des décisions sur les certifications. Ce ne devrait pas être tranché ce vendredi.

Les universités ne dispenseront plus que des cours virtuels jusqu'à la fin du quatrième quadrimestre, soit le 16 mai. Aucune décision n'a encore été prise sur la façon dont les examens seront dispensés. Là encore, cela sera décidé plus tard.

