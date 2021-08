Le nombre de Belges évacués de l'aéroport de Kaboul dépasse largement les 580, prévus initialement.

Malgré une situation toujours très difficile à l'aéroport de Kaboul, les évacuations d'Afghanistan s'intensifient: 433 personnes ont ainsi pu être évacuées ce mardi depuis Kaboul vers Islamabad, dans cinq rotations d'appareils belges. Les arrivées à Melsbroek s'intensifient également: 226 passagers ce lundi, un avion à pleine capacité ce mardi, soit 250 personnes. Et environ 550 personnes dont l'arrivée est prévue ce mercredi dans deux vols remplis. En n'oubliant pas les 34 Belges arrivés à Amsterdam ce samedi. Un total qui dépasse largement les chiffres communiqués la semaine dernière de 580 personnes à sauver, dont 344 Belges et 222 Afghans. Une liste qui a été appelée à évoluer. "Il y a encore des personnes à évacuer qui tentent de rejoindre l'aéroport. On procède toujours à la demande que les gens se rendent à l'aéroport et cela sera encore le cas en principe ce mercredi", explique une source diplomatique. Certaines personnes ont par ailleurs fait le choix de ne pas être évacuées, si, par exemple, les membres de leur famille ne peuvent les accompagner. D'autres personnes peuvent avoir été évacuées par d'autres pays.Du personnel de la Défense à SpaEn plus des personnes de nationalité belge et de leurs proches, du personnel de la Défense a été rapatrié, principalement des interprètes et leur famille directe. Après avoir passé les contrôles à la caserne Major Housiau de Peutie, ils sont arrivés à Spa en vertu d'un protocole d'accord conclu début mai entre les Affaires étrangères, l'Asile et la migration et la Défense. A la surprise des autorités locales. "Ces familles afghanes arrivées avec de nombreux enfants ont dû être accueillies voire être nourries par les sinistrés des inondations également présents sur place", regrette la bourgmestre Sophie Delettre, se disant "scandalisée" par cette situation.Situation d'urgenceLes rapatriements sont de plus en plus urgents. Des renforts ont été envoyés "pour permettre de réagir et de remplacer certaines équipes". La pression monte pour évacuer le plus grand nombre de personnes tant que cela reste possible, le président Biden ayant décidé pour le moment de s'en tenir à la date du 31 août. Ce mardi, lors d'une réunion du G7, l'Union européenne a appelé les Etats-Unis à sécuriser l'aéroport de Kaboul "aussi longtemps que nécessaire" pour "achever" les opérations d'évacuation en cours. En Belgique, aucune date de fin n'a été avancée pour la fin de l'opération. Les Français, eux, se donnent jusque jeudi pour terminer les évacuations. Le gouvernement néerlandais a, lui, annoncé faire venir des soldats à Kaboul pour ramener des évacués.