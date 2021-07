35.000 ménages wallons en "défaut de paiement" pour leur facture gaz-électricité

Entre le 1er février et la mi-mai, 24.000 nouveaux ménages ont été déclarés en "défaut de paiement" en Wallonie pour l'électricité et 12.000 pour le gaz. Sur la même période, le nombre de compteurs à budget installés s'élève à près de 5.000 pour l'électricité et 1.850 pour le gaz, a dénoncé dimanche le PTB sur la base d'une réponse du ministre régional de l'Énergie, Philippe Henry, à une question du parlementaire d'extrême gauche Antoine Hermant.