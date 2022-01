Genesis a publié des clichés de sa nouvelle G90, une grande limousine qui s'attaque aux ténors du haut de gamme allemand: Audi A8, BMW Série 7 et Mercedes Classe S.

Genesis, la marque de luxe de Hyundai (elle est à Hyundai ce que Lexus est à Toyota) fondée en 2015 a organisé son retour sur le continent européen qui se fera d'abord par le haut. La marque a déjà relancé les G80, GV80, G70 et GV70. A présent voici sa nouvelle G90, une imposante limousine de 5,28 m de long et disposant d'un empattement de pas moins de 3,18 m. Cela dit, la marque promet encore plus grand avec la version L, portée à 5,47 m ; mais celle-là ne devrait pas arriver en Europe. Si Genesis a des projets dans l'électrique, c'est avec du traditionnel que la G890 se présente. Dans un premier temps, il est question d'un V6 3,5 litres de 380 ch transmis aux roues arrière ou aux quatre roues selon version. Parfait aux USA ou ailleurs, mais fiscalement peu défendable en Belgique... Cela dit, Genesis compte surtout sur les futures déclinaisons électriques de ses modèles pour percer sur le Vieux continent.Prudemment, la marque se réorganise donc progressivement en commençant par les marchés allemand, suisse et anglais.

Online ou studio

Genesis revient également en Europe avec de nouvelles idées pour sa distribution. En effet, le client pourra commander sa Genesis online ou dans un studio/brand store. Après, il n'aura plus besoin de se rendre en concession puisqu'un service de valet assurera la prise en main de la voiture pour les entretiens et interventions. Suffisant pour gagner la confiance des clients? Hyundai-Genesis compte sur le grand chamboulement causé par la montée en puissance de la voiture électrique pour replacer ses pions. A suivre.

Genesis, la marque de luxe de Hyundai (elle est à Hyundai ce que Lexus est à Toyota) fondée en 2015 a organisé son retour sur le continent européen qui se fera d'abord par le haut. La marque a déjà relancé les G80, GV80, G70 et GV70. A présent voici sa nouvelle G90, une imposante limousine de 5,28 m de long et disposant d'un empattement de pas moins de 3,18 m. Cela dit, la marque promet encore plus grand avec la version L, portée à 5,47 m ; mais celle-là ne devrait pas arriver en Europe. Si Genesis a des projets dans l'électrique, c'est avec du traditionnel que la G890 se présente. Dans un premier temps, il est question d'un V6 3,5 litres de 380 ch transmis aux roues arrière ou aux quatre roues selon version. Parfait aux USA ou ailleurs, mais fiscalement peu défendable en Belgique... Cela dit, Genesis compte surtout sur les futures déclinaisons électriques de ses modèles pour percer sur le Vieux continent.Prudemment, la marque se réorganise donc progressivement en commençant par les marchés allemand, suisse et anglais.Online ou studioGenesis revient également en Europe avec de nouvelles idées pour sa distribution. En effet, le client pourra commander sa Genesis online ou dans un studio/brand store. Après, il n'aura plus besoin de se rendre en concession puisqu'un service de valet assurera la prise en main de la voiture pour les entretiens et interventions. Suffisant pour gagner la confiance des clients? Hyundai-Genesis compte sur le grand chamboulement causé par la montée en puissance de la voiture électrique pour replacer ses pions. A suivre.