Gagnez 2 invitations pour découvrir ‘L’Ascenseur’, un spectacle signé Marc Moulin

Le mercredi 23 novembre à 19h30 au Théâtre de la Toison d’Or.

C’est l’histoire horrifique de deux couples d’amis coincés entre deux étages alors qu’ils se préparaient à passer une soirée formidâââââble chez des copains. Et, comme on s’en doute, ils deviennent de moins en moins polis et sereins. Cet espace ultra-confiné révèle rapidement la monstruosité de ses occupants. Dès que les câbles commencent à lâcher, ce sont les captifs qui vont se détendre et rivaliser de méchanceté. Il faut dire que le casting a tout pour faire exploser la cabine : entre une pseudo star de la météo, un British par procuration, une cruche et une snobinarde, on se demande qui sera le plus diabolique. Avec eux, vous allez adorer être enfermés.