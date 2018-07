Les émojis, amis ou ennemis de notre communication ?

Vous ne les attendiez pas, les voici quand même : depuis le 5 juin dernier, les nouveaux émojis débarquent progressivement dans nos smartphones. Une valise à roulettes, un bonhomme qui a trop chaud, un Frisbee et un moustique, de quoi raconter vos vacances à tous vos amis... Sans vous fatiguer à faire des phrases complètes. D'ici à la fin de l'été et au gré des mises à jour, 158 images inédites s'ajouteront aux 1 200 dont nous disposons déjà pour agrémenter nos SMS, nos tweets, ou encore nos conversations sur WhatsApp et Facebook. Des smileys hilares, déçus, facétieux, interloqués. Des coeurs, des mains qui font coucou, un zombie, des elfes, des chats, un bretzel... Et même une crotte qui sourit. Une introspection s'impose : l'humanité est-elle victime d'une immense vague de régression ? Ou, hypothèse plus optimiste soutenue par certains linguistes, sommes-nous face à une évolution créative majeure du xxie siècle ? Ou bien les deux ?

