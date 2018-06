Le boom du CBD, le cannabis "légal"

En France, des "coffee shop" fleurissent dans les grandes villes et les petites cités de province. Ces boutiques proposent des produits au "cannabidiol" (CBD). Cette molécule fait partie des nombreux cannabinoïdes présents dans le cannabis. Elle en a la forme, la couleur et l'odeur. Le CBD, ou "cannabidiol", est loin d'un psychotrope comme l'actif le plus connu de la plante, le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), mais reste l'un des composants actifs majeurs du cannabis.

...