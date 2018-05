"La Belgique légalisera le cannabis. Ce n'est qu'une question de temps"

En Belgique, la production, la distribution et la consommation de drogue sont interdites. Le cannabis tombe également sous la législation de drogue qui fête son centième anniversaire. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour autoriser la consommation médicale et récréative. "C'est une tendance internationale que la Belgique ne peut stopper."