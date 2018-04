Sept conseils pour limiter les allergies aux pollens

"Nous préférons ne pas émettre de pronostic sur le risque de pollens pour les mois à venir", explique Monique Depandt. "Cependant, nous remarquons que le nombre de patients allergiques augmente. L'allergie aux pollens de bouleau vient de Scandinavie, mais depuis les années 80 on est également confronté à une augmentation du nombre de cas".

Les pollens dépendent de différentes circonstances qui ne sont pas toutes prévisibles. Monique Depandt distingue trois conditions météorologiques exerçant une influence : l'été de l'année précédente, les conditions météo actuelles et le cycle physiologique naturel. "Si certaines années, on assiste à une forte densité de pollens, d'autres années, ils se font plus rares".

Conseils pour souffrir le moins possible d'allergie aux pollens

- Contacter votre généraliste : celui-ci peut vous établir un schéma de remèdes personnalisé.

- Éviter au maximum de sortir en plein air. Gardez vos fenêtres et portes fermées.

- Éviter les efforts soutenus en plein air.

- Mettre des lunettes fumées pour se protéger les yeux contre l'irritation.

- Ne pas faire sécher son linge à l'extérieur. Le linge fait office de passoire dans lequel les pollens restent accrochés.

- Se laver les cheveux avant d'aller dormir. Les pollens restants seront rincés et vous n'aurez pas de réaction allergique la nuit.

- Se rendre à la côte. Ce n'est pas une solution définitive, mais l'air de la mer, qui contient peu de pollens, est bénéfique aux personnes allergiques.



