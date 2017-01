Rester assis trop longtemps nous vieillit de 8 ans

Nous savions déjà que le fait de rester inactif peut entraîner une prise de poids, ce qui peut être un facteur favorisant les crises cardiaques, les AVC, l'hypertension et un taux élevé de sucre dans le sang.

Il est maintenant prouvé que rester assis peut avoir un effet sur les cellules de notre corps. C'est une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology qui l'affirme.

Selon les chercheurs de l'université de San Diego, rester assis a un impact sur nos chromosomes. Ils ont prélevé des échantillons de sang de près de 1500 femmes ménopausées et ont étudié leurs télomères: les extrémités de l'ADN présent dans chaque cellule.

De précédentes études avaient prouvé qu'en vieillissant, les cellules peuvent perdre une partie de leurs télomères, et que donc la longueur de ceux-ci peut-être un marqueur de l'âge d'une cellule (et indirectement de l'âge de la personne à laquelle la cellule appartient).

Les chercheurs ont alors comparé la longueur des télomères à l'activité physique des femmes pour voir si cela avait un effet sur le vieillissement. Des tendances intéressantes se sont dégagées lorsque les chercheurs se sont penchés sur le cas des femmes qui ne faisaient pas les 30 minutes d'activités physiques recommandées par jour.

Parmi ces femmes, celles qui restaient assises plus de 10 heures par jour avaient des télomères plus courts que celles qui passaient moins de temps assises. Les chercheurs ont estimé que cela représentait huit années. Soit, que les femmes inactives passant le plus de temps assises étaient en moyenne huit ans plus âgées que celles qui étaient inactives, mais passaient moins de temps assises.

Par contre, les femmes qui avaient une activité physique régulière n'ont montré aucun lien entre le nombre d'heures sédentaires et la longueur de leurs télomères, laissant supposer que l'exercice physique pouvait contrecarrer les effets de la sédentarité sur le vieillissement des cellules.

Les chercheurs n'ont cependant pas pu déterminer quelle quantité d'activité physique est nécessaire pour contrer les effets de la sédentarité.

Ce qu'il faut donc retenir de cette étude c'est qu'une vie sédentaire peut avoir des effets sur le vieillissement des cellules et que l'activité physique peut être une manière de les contrer.