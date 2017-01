Live Investiture de Trump : Trump à la Maison Blanche pour une dernière rencontre avec Obama

Barack Obama fait ses adieux sur Twitter

"Cela a été l'honneur de ma vie de vous servir. Vous avez fait de moi un dirigeant et un homme meilleur". "Je ne m'arrêterai pas. Je serai juste là avec vous comme citoyen, encouragé par les voix de la vérité, de la justice, de l'humour et de l'amour", a ajouté Barack Obama.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.