Attaque terroriste à Barcelone: le point sur la situation

Les faits

Vers 17H00, une camionnette percute la foule sur les Ramblas, l'avenue de Barcelone la plus fréquentée par les touristes espagnols et étrangers.

Des témoins décrivent des scènes de chaos et de panique parmi les piétons.

Les victimes

Selon le responsable de l'Intérieur du gouvernement catalan, Joaquim Forn, l'attaque a fait treize morts et plus de cinquante blessés. "Nous pouvons confirmer qu'il y a 13 morts et plus de 50 blessés", annonce-t-il sur Twitter.

Selon le ministre belge des Affaires Etrangères Didier Reynders, un citoyen belge fait partie des victimes.

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Barcelone J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. -- didier reynders (@dreynders) August 17, 2017

Les suspects

La police régionale de Catalogne a annoncé l'arrestation d'un homme. Il s'agit de Driss Oukabir, a affirmé un porte-parole du Syndicat unifié de policiers (SUP).

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy -- EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2017

Un témoin a dit avoir vu dans la camionnette "un homme très jeune, d'une vingtaine d'années, au visage mince".

Une deuxième personne a également été arrêtée par les autorités.

La revendication

L'attentat a été revendiqué par l'Etat islamique via son agence de propagande.

"Les assaillants de l'attaque de Barcelone étaient des soldats de l'Etat islamique", indique le communiqué, ajoutant que "l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition" internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak.

Réaction des autorités

La zone a été immédiatement été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de véhicules de police se trouvaient sur place. Les stations de métro et de chemins de fer ont été fermées et la population priée par les autorités de se tenir éloignée de la zone de l'attaque.

La police a demandé aux habitants de rester chez eux et d'éviter les déplacements non indispensables.

Le Premier ministre Mariano Rajoy a souligné dans un tweet qu'il était en contact avec les autorités locales et que la priorité était d'aider les victimes et de faciliter le travail des forces de sécurité.

Le palais royal espagnol condamne l'attaque en assurant: "ils ne nous terroriseront pas".

Les précédentes attaques en Espagne

L'Espagne a été la cible de la pire attaque commise par des extrémistes islamistes en Europe en mars 2004, lorsque des bombes avaient explosé dans des trains de banlieue à Madrid, faisant 191 morts. Les attentats avaient été revendiqué par des extrémistes se réclamant du réseau Al-Qaïda.

En juillet 2015, un tireur a ouvert le feu devant un hôtel à Barcelone, faisant deux blessés.