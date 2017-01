Un train Desiro sans conducteur ni voyageur déraille à Forest

"Ce matin à 5 heures 10, le train Desiro immatriculé ME3965 est parti sans conducteur et sans accompagnateur. Il a déraillé en gare de Forest-formation après avoir parcouru 500 mètres et s'est incliné à 45 degrés", peut-on lire dans un communiqué publié par la CGSP Cheminots. "Les freins d'urgence n'ont pas fonctionné, ce qui est totalement anormal", fustige Philippe Dubois, secrétaire permanent du syndicat socialiste, rappelant que la SNCB a prévu de faire rouler des trains sans accompagnateur avec ces Desiro.

Pour la CGSP Cheminots, cet accident est "la goutte qui fait déborder le vase", d'autant plus que 45 minutes plus tard, "ce train était rempli de voyageurs". Le syndicat rappelle que plusieurs accidents ont été évités de justesse récemment, notamment à cause de dépassements de signaux. Deux incidents sur des voies secondaires ont effectivement été relevés par la SNCB.

La CGSP Cheminots de Bruxelles demande d'urgence un rapport de l'analyse des risques concernant les différents incidents survenus, de même que des consignes de sécurité écrites. Le syndicat appelle par ailleurs à une meilleure communication entre la SNCB et Infrabel concernant la gestion de ce site.