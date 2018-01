Meeuws présente sa démission de la liste Samen, démission rejetée par le sp.a anversois

Tom Meeuws est troisième sur la liste progressiste Samen, dont Wouter Van Besien (Groen) est tête de liste. Il a présenté sa démission de la liste mais celle-ci a été rejetée, le sp.a local souhaitant continuer avec Meeuws.

"La direction de parti du sp.a de la Ville d'Anvers est convaincue que nous ne devons, avec Samen, pas prendre part à la campagne de dénigrement qui est en train de prendre des proportions encore jamais vues. Nous pensons que l'important est notre vision pour la ville, mais aussi les valeurs démontrées et la manière de faire de la politique", a indiqué Meeuws face à la presse. Il estime que Samen "reste plus que jamais l'alternative progressiste et démocratique" pour la métropole anversoise, et assure qu'il va prendre contact avec Wouter Van Besien et la numéro deux (indépendante) de la liste, Jinnih Beels.

Tom Meeuws s'était retrouvé dans une situation qui semblait intenable mardi, après les révélations entourant son départ de la société De Lijn en 2015. Différents médias ont rapporté des rumeurs de manigances financières, qui ont mené à un arrêt de la collaboration entre De Lijn Anvers et Tom Meeuws "de commun accord". Tom Meeuws avait déjà été mis en cause auparavant pour avoir eu des contacts, en tant que consultant, avec le promoteur immobilier Land Invest Group, alors que Samen critiquait vertement les autorités communales anversoises sur le même sujet.