"Le vieil homme qui a été retrouvé trop vite"

On est mardi. Il est 14h30 à Courtrai, une ville paisible en bord de Lys. Un homme au crâne dégarni met son chapeau et enfourche son vélo électrique pour une petite promenade. Et pourquoi pas ? Le soleil perce à travers les nuages et se bouger un peu est bon pour son corps et son esprit. Il le sait mieux qu'un autre puisqu'il est médecin depuis toujours. Où il veut aller, il ne le sait pas très bien. Il y a un peu de brume dans son cerveau, et, parfois, certaines choses lui échappent. Les premiers signes d'un alzheimer, qu'ils disent. Un diagnostic qu'il souhaite reléguer tant qu'il le peut dans un coin de son esprit.

