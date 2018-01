Discrimination antiprotestant à la CSC ?

Il est du bois, très dur, dont on fait les charpentes. Ou les bûchers. Français aux origines néerlandaises, Thomas Van Zwol est entré au service d'études de la CSC en avril 2015. Conseiller économique, il y est chargé de dossiers macroéconomiques, de protection des consommateurs et de marchés publics. Il est délégué syndical, aussi (de la CNE, la centrale chrétienne des employés, bien sûr : il n'y en a pas d'autre), suppléant depuis 2016. Il a, explique-t-il, retrouvé la foi chrétienne grâce à l'aumônier syndical confédéral, qui siège au bureau journalier, la plus haute instance de la CSC. Thomas Van Zwol, pourtant, n'est pas catholique. Il est remonstrant, une petit...