L'année 2017 popularisera-t-elle la voiture électrique ?

" La première de son espèce ". Ce 3 janvier, le constructeur Faraday Future dévoilait la " FF 91 ", sa première voiture, au Consumer Electronic Show, le salon des nouvelles technologies de Las Vegas. Un crossover électrique capable de parcourir jusqu'à 700 km selon la norme européenne NEDC. Un bolide qui peut bondir de 0 à 96 km/h en 2,39 secondes. Une voiture haut de gamme pour concurrencer la Model S et le Model X de Tesla, une berline et un SUV commercialisés entre 80 000 et plus de 150 000 euros suivant les options choisies. Sur ce segment, Tesla et Faraday Future ne sont pas les seuls en course. Porsche, Jaguar, Mercedes, BMW lancent et développent peu à peu leurs propres modèles électriques. De nouveaux challengers se profilent aussi sur le marché. Comme Lucid Motors, une entreprise basée en Californie, qui devrait sortir Air, une berline de 1 000 chevaux, en 2018. Mais au-delà de ces voitures premium, réservées aux automobilistes les plus aisés, un autre sprint, plus important encore, est déjà disputé. GETTY IMAGESLe modèle salarial belge, avec ses voitures de société, pourrait booster le marché de l'électrique.

